金州勇士隊今（29）日在客場以140：124擊敗猶他爵士隊，為客場之旅劃下完美句點。除了柯瑞（Stephen Curry）與穆迪（Moses Moody）的猛烈火力，這場比賽最具指標意義的信號在於：勇士隊困擾多時的先發中鋒人選終於塵埃落定。總教練科爾（Steve Kerr）賽後正式表態，傾向持續讓39歲老將艾爾·霍福德（Al Horford）擔任先發中鋒。自從詹姆斯·懷斯曼（James Wiseman）養成失敗後，勇士隊的先發中鋒位置始終在格林（Draymond Green）、波斯特（Quinten Post）與戴維斯（Trayce Jackson-Davis）之間輪替。然而，隨著霍佛德在休賽季加盟並逐漸融入體系，科爾終於找到了理想答案。「我現在非常傾向讓艾爾（霍福德）固定先發，並將他的出賽時間維持在24分鐘左右，」科爾在賽後採訪中表示。「我特別喜歡他與格林搭配的效果，這讓我們在開局就能建立強大的防守高度與策應能力。」今日霍福德僅出賽24分鐘，高效率繳出9分5籃板，更送出本季新高的8次助攻與3記火鍋，正負值高達+22。霍福德此役在首節就以三分球拉開序幕，隨後更在禁區連續封蓋爵士球星馬爾卡寧（Lauri Markkanen），展現出19年老將的防守智慧，攻守兼備。另外在巴特勒（Jimmy Butler）報銷之後，球隊大腦，他的8次助攻僅次於先發陣容，其優異的傳導能力與經驗，成功分擔了格林的控球壓力。數據顯示，當霍福德在場時，勇士的禁區防守升級了一個檔次。爵士隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkić）今日正負值低至-30，顯見霍福德在禁區的隱形壓制力。除了霍福德的定海神針作用，勇士隊新秀威爾·理查德（Will Richard）的表現同樣令科爾驚艷。理查德今日替補上陣20分鐘，貢獻13分5籃板並送出3次抄截。據統計，理查德已連續 4場比賽單場送出至少 3次抄截，過去一週場均抄截次數更高達3.8次，成為勇士板凳上最犀利的防守尖兵。科爾對球隊整場的傳球配合感到滿意：「當我們選擇聰明且簡單的傳球線路時，就能獲得絕佳投籃機會。」今日勇士全隊狂飆23記三分球，拿下140分也寫下本季單場合作最高得分紀錄。