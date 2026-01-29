隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限逐漸逼近，波士頓塞爾提克總管史蒂芬斯（Brad Stevens）正積極為禁區尋求最後一塊奪冠拼圖。根據《HoopsHype》名記史科托（Michael Scotto）最新報導指出，塞爾提克此前曾向洛杉磯快艇詢價明星中鋒祖巴茨（Ivica Zubac），並開出以西蒙斯（Anfernee Simons）到期合約為核心的報價，但已遭到快艇回絕。
鎖定冠軍級中鋒！祖巴茨成為綠衫軍頭號目標
儘管本季塞爾提克的中鋒奎塔（Neemias Queta）與加薩（Luka Garza）表現亮眼，但考量到季後賽的高強度對抗，球團仍希望引進具備先發實力的傳統大中鋒。現年28歲、身高213公分的祖巴茨本季場均貢獻14.7分、11籃板，優異的護框與擋拆後的終結能力，被視為綠衫軍總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）戰術體系下的理想人選。
綠衫軍報價「西蒙斯＋選秀權」仍難動搖快艇
消息人士透露，塞爾提克提出的初步框架包含西蒙斯（Anfernee Simons） 的2770萬美元到期合約、一個首輪選秀權以及一個未來的首輪選秀權互換權。
然而，快艇隊在開季經歷6勝21敗的低迷後，近期打出16勝3敗的戰績，目前已重新回到西區季後賽競爭行列，因此對於送走禁區支柱祖巴茨的意願大減。《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，快艇目前的態度是「除非獲得複數個首輪選秀權」，否則不會考慮放人。
綠衫軍也有B計畫！不急於「溢價」交易
雖然祖巴茨的防守高度誘人，但塞爾提克並未打算盲目加碼。若快艇堅持索要更多首輪籤，史蒂芬斯可能會轉向更具經濟效益的方案。目前與波士頓傳出的備案包括獨行俠中鋒加福德（Daniel Gafford）、鵜鶘潛力新星米西（Yves Missi）以及舊將的羅威（Robert Williams III）。
對於塞爾提克而言，最大的變數在於西蒙斯的合約。若等到今年夏天，西蒙斯的到期合約將失去作為「配平薪資」的交易價值。因此，綠衫軍高層若想在不拆散核心陣容的情況下完成陣容升級，未來一周將是最後的關鍵窗口。
消息來源：《HoopsHype》、《ClutchPoints》
