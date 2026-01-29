我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，衛冕軍日本隊將在開幕戰對上中華隊。面對這場關鍵戰役，外界高度關注超級巨星大谷翔平的棒次安排。對此，前大聯盟日籍球星、曾任千葉羅德監督的井口資仁大膽獻策，他認為大谷翔平擔任「第一棒」開路先鋒絕對是最佳選擇，且為了備戰新賽季，大谷在WBC「二刀流」解封登板投球的可能性極高。井口資仁在日本體育網站《Sportsnavi》的專欄中分析，單就「拉抬球隊氣勢」這一點來看，大谷翔平就足以勝任第一棒的角色。井口進一步指出戰術層面的考量：「如果單純把大聯盟組的重砲手都往中心棒次擺，可能會導致前段棒次缺乏速度。考量到這一點，讓上壘率極高、同時兼具頂級腳程的大谷翔平，排在能獲得最多打席數的第一棒，對日本隊來說效益是最大的。」這意味著中華隊投手群在比賽的一開局，恐怕就得面臨這位大聯盟MVP的強勢挑戰。至於外界討論大谷是否該放棄「二刀流」、專注打擊以提高日本隊勝算？井口資仁則持不同看法。他認為從選手調整的角度來看，大谷登板投球勢在必行。「考量到大聯盟球季在WBC結束後緊接著就要開打，大谷如果要以投手身分迎接開季，3月初就必須啟動實戰投球，」井口分析道，「如果不在WBC高張力的比賽中丟個1至2局，投手大谷是絕對趕不上大聯盟開季的。」井口補充，雖然球團可能會設有球數限制，但大谷應該還是會站上投手丘。他強調，投手大谷是與山本由伸比肩的存在，只要他能成為日本隊投手群的一員，整體的投手陣形與調度靈活性將會完全不同。