韓國SM娛樂旗下團體aespa成員Giselle，日前被爆出和RIIZE日本成員將太郎社內戀愛中，兩人視訊時的截圖遭網友流出掀起熱議，昨（28）日將太郎直播時，特別直球回應此問題，表示自己和Giselle根本沒有在一起，同時警告網友「再亂說就開告。」

將太郎直播被問戀情　直球否認：根本沒這回事

將太郎昨日直播時，遭到大批網友質問「是不是真的和Giselle交往中」，他完全不避諱回應，「我們完全不是那種關係，是同公司要好的朋友沒有錯，但真的不是那種關係，請不要誤會。」接著他冷臉霸氣回應，「其實沒有想要做到這種地步，但是如果再看到奇怪的東西，我會檢舉走法律程序的。」

而將太郎直接透過直播回應戀情的影片，曝光後迅速吸引許多網友留言讚爆，「直接在直播正面回覆！！也太帥了」、「原來沒談是可以自己澄清的，看來同公司的女idol是實錘了」、「我要哭了他人也太好」、「問心無愧是這樣的」、「居然直接在直播澄清！」

▲Giselle（如圖）被爆料跟將太郎熱戀中。（圖／IG＠aerichandesu）
視訊側拍照成導火線　社內戀愛遭放大

回顧將太郎和Giselle戀愛爭議，起自於一張將太郎打視訊電話時的側拍照被私生飯流出，照片中疑似Giselle的身影出現在右下角，經過比對後，發現該女性的美甲和Giselle的樣式一模一樣，再加上兩人正好隸屬於同一間經紀公司，因此「社內戀愛」傳聞瞬間在全網炸鍋，甚至掀起許多粉絲的脫粉潮，幸好本次事件由男主角親自出面澄清，才讓許多粉絲放下了心中的一顆大石。

