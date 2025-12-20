我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Winter（左）被捕捉疑似跟柾國（右）有同款刺青。（圖／X@pannchoa）

BTS（防彈少年團）成員柾國近日被爆出和aespa成員Winter熱戀中，被抓包有同款情侶刺青、衣服、飾品，目前HYBE依舊保持沉默、SM娛樂僅回應「沒有立場」。而昨（19）日，aespa登上《KBS歌謠大祝祭》，這也是Winter爆緋聞後首度露面，不過竟被發現右手戴著袖套，被猜測是為了遮住同款刺青。柾國與Winter的緋聞，因雙方經紀公司不承認與不否認的態度，而越演越烈，甚至還有粉絲出動卡車示威要求退團。而昨日Winter與aespa成員一起登上《KBS歌謠大祝祭》，展現精彩演出，帶來超強唱功與舞蹈表演。但其中，她與柾國爆出緋聞的關鍵同款刺青，竟巧妙被Winter用袖套遮住。只見4位成員幾乎都是以白色無袖服裝登場，露出細長纖細手臂，只有Winter的右手有袖套，遭疑是刻意遮住刺青。柾國與Winter近日被粉絲抓包手臂後側有類似的「3隻小狗」刺青圖案，且兩人過去也曾被抓包穿著類似的短褲、拖鞋或是耳環、手鍊等飾品，不僅如此，過去從未觀看過自家公司女團演唱會的柾國，當兵時也被目擊去看aespa演唱會等不尋常舉動，成為兩人戀愛中的線索之一。不過因為目前BTS公司HYBE尚未回應，aespa公司SM娛樂也只回答「沒有立場」4個字，不承認與不否認的態度讓許多粉絲認為公司就是默認兩人戀愛中，在社群掀起許多罵聲。其中有部分ARMY（BTS粉絲名）花錢租了抗議卡車，要求HYBE公司正面回應，「公司操控大眾言論」、「退伍後不活動只顧談戀愛」等，甚至還有卡車上寫著，「不除掉刺青就退團」掀起許多爭議。而HYBE至今依然沉默，也被猜測是因為近期老闆房時爀陷入詐欺醜聞中，因此透過旗下藝人醜聞來避風頭；反觀Winter所屬的SM娛樂，因事發後網路上流傳許多性騷擾言論、人身攻擊貼文等，還宣布將大肆開告，強調將全力保護藝人的權益。