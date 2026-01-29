我是廣告 請繼續往下閱讀

徐若熙今年正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，展開職業生涯全新挑戰。福岡軟銀鷹球團於今（29）日在福岡舉行加盟記者會，現場吸引眾多日本媒體到場關注，展現各界對徐若熙未來發展的高度期待。味全龍球團亦派代表親赴福岡出席記者會，向徐若熙送上最誠摯的祝福，並見證他邁向國際舞台的重要時刻。球團復出推手魏應充亦致函福岡軟銀鷹社長後藤芳光，表達對軟銀球團的感謝之意，並期盼透過人才交流與體育合作，促進雙方球團更深層的互動，同時也誠摯歡迎日本球迷未來造訪台北，共同感受台灣棒球文化的熱情。徐若熙在記者會中表示，非常開心能加入軟銀鷹這個大家庭，並感謝球團對他的期待與支持。他強調，自己將持續強化準備，隨時為球隊做出貢獻。談到選擇象徵球隊王牌投手的18號背號，徐若熙表示，這將時刻提醒自己朝向成為球隊王牌的目標努力前進。軟銀鷹球團首席棒球營運長城島健司也公開期許徐若熙在未來三年成長為世界級投手。徐若熙則許下目標，希望三年後能進一步挑戰美國職棒大聯盟，持續朝更高舞台邁進。針對未來經典賽及2月底交流賽相關安排，徐若熙表示，將以球團及中華隊的整體規劃為主，若有正式消息將再對外公布。味全龍球團將持續關注徐若熙在國際舞台的發展，並祝福他在福岡軟銀鷹隊一切順利，寫下屬於球員生涯的新篇章。