隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易攻防戰已進入白熱化。在眾多豪門球隊開出「侵略性報價」之際，曾與字母哥兩度共事的前隊友羅賓·羅培茲（Robin Lopez）公開表示，邁阿密熱火隊才是這位兩屆MVP的完美落腳點。羅賓·羅培茲曾在 2019-20 球季以及 2023-24 球季（其職業生涯最後一年）效力於公鹿隊，與字母哥有過深厚的隊友情誼。羅培茲認為，字母哥對勝利的渴望與熱火隊著名的「球隊文化」是不謀而合的。「我真的認為揚尼斯的個性與邁阿密熱火非常契合，」羅培茲表示。「他們雙方都擁有那種強烈的驅動力與熱情，為了贏得總冠軍願意不計代價地付出一切。」目前公鹿隊已正式開放聽取報價，且並不排斥將當家球星送往東區競爭對手陣中。然而，熱火隊若想達成交易，必須在競爭激烈的市場中脫穎而出。根據報導，目前的局勢中，金州勇士被認為在「籌碼量」上暫時領先。勇士能提供公鹿重建急需的海量首輪選秀權，並能打包庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕戰力，或以巴特勒（Jimmy Butler）的合約作為薪資配平關鍵。紐約尼克能提供即戰力球星，將卡爾·安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）納入討論，讓公鹿能在失去核心後仍維持一定競爭力。明尼蘇達森林狼作為西區新興強權，同樣在暗中觀察並準備隨時扣動扳機。NBA權威記者Shams Charania證實，字母哥已準備好迎接新環境，而公鹿管理層也開始認真考慮各種可能性。對於公鹿而言，這筆交易將決定球隊未來十年的走向。