隨著密爾瓦基公鹿隊正式開放聽取「字母哥」揚尼斯阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的報價，全聯盟的目光再次聚焦大蘋果。美媒《ClutchPoints》29日撰文指出，儘管紐約尼克隊近期正處於四連勝的升溫期，但面對這名2021年總決賽MVP，尼克絕不能坐以待斃，必須展現出老闆詹姆斯·多蘭（James Dolan）在廣播中所宣告的「奪冠野心」，果斷扣動交易扳機。
多蘭下達必勝令 只要冠軍不要「安慰獎」
尼克老闆詹姆斯·多蘭於1月 5日現身WFAN電台節目時，曾發表震撼言論。他強調，這支由總裁萊昂·羅斯（Leon Rose）打造的球隊已不再是聯盟笑柄，目前的唯一目標就是掛上總冠軍旗幟。
「我們要升起的是NBA 總冠軍旗幟，那是我們唯一想要的，」多蘭在節目中表示。「我們不想要什麼安慰獎（指 NBA 盃）。我們應該要進入總決賽，而且我們應該贏得總決賽。」
這種「非冠即敗」的態度，被分析師Kris Pursiainen認為是尼克必須爭奪字母哥的最強訊號。儘管尼克目前陣容化學反應良好，但字母哥這種等級的球星一旦出現在市場，任何「保持現狀」的想法都顯得過於保守。
追求字母哥不能「耍聰明」 梭哈才是唯一正解
《ClutchPoints》報導指出，尼克在追求字母哥的過程中，絕不能企圖在談判中「耍小手段」或保留過多資產。 尼克在之前的交易中已送出大量首輪籤換取布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Towns），目前的籌碼相對吃緊。
字母哥此前多次暗示尼克是其首選目的地。美媒認為，尼克應利用這份「隱形槓桿」，除了布朗森（Jalen Brunson）不可撼動外，其餘任何籌碼都應擺上桌面。儘管字母哥近期受小腿傷勢困擾，但尼克應效法多蘭展現的自信，相信醫療團隊能處理這位 31歲球星的健康問題。
戰績回升成兩難 現在動手還是等夏天？
尼克在經歷了12月的低潮（7勝 11負）後，昨日擊敗暴龍後已豪取四連勝，戰績來到28勝18負，位居東區第三。這讓制服組面臨抉擇，是該維持現有逐漸穩定的體系，還是為了字母哥大肆拆隊？
Pursiainen的分析直指核心——冠軍機會轉瞬即逝。如果公鹿決定在2月5日截止日前扣動扳機，尼克就必須全力參與。即便這意味著要送出如布里吉斯、哈特（Josh Hart）或阿努諾比（OG Anunoby）等深受球迷喜愛的功臣，為了達成多蘭口中的「總冠軍目標」，這些犧牲在字母哥面前都顯得微不足道。
消息來源：ClutchPoints
