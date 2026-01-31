曾為《刀劍神域》、《鬼滅之刃》等知名動漫獻唱主題曲的LiSA，將於今（31）日下午在台北車站舉辦免費見面會，擁有無數知名歌曲的她，兒時曾因為個性內向有一段拒絕上學的日子，當時她的媽媽建議她參加音樂劇養成班，這個選擇因此讓LiSA有了成為歌手的夢想，為此她拼命打工存錢，僅帶著100萬日元（約台幣20萬）就獨自前往東京追夢，多年的努力下，她才順利成為家喻戶曉的國民搖滾歌姬。
內向少女找不到生命歸屬感 母親一句話成人生轉捩點
和現在在鏡頭前大方唱著歌的LiSA相比，小時候的她其實性格內向、不擅長和人交際，也害怕成為眾人目光的焦點，再加上父母在她小學時離婚，各種壓力疊加下，讓年幼的她找不到自己活著的意義，因此她從小學二年級開始頻繁翹課，試圖讓自己找到歸屬感。
幸運的是，LiSA的媽媽是開明又支持女兒行動的人，因為她建議LiSA可以到音樂劇養成班上課，在舞台上釋放自我、沈浸在音樂世界的感覺使她感到前所未有的放鬆，因此她也開始對表演產生極大的興趣與熱情，並將「成為歌手」作為畢生的夢想，媽媽的建議成為了改變LiSA人生的重要轉捩點。
只帶100萬闖東京 簡陋生活終迎出道機會
為了朝夢想更進一步，LiSA在學生時期賣力打工，省吃儉用地存下了100萬日圓，接著她不顧媽媽的反對，隻身一人前進東京闖蕩，當時的她住在沒有冰箱與洗衣機的簡陋租屋處，三餐常靠罐頭配白飯果腹，每天的睡眠時間更是僅有2、3小時，即使身心疲憊，她也不允許自己停下腳步，因為這對她來說「是沒有退路的決定。」
在東京獨自生活的LiSA，每天過著白天打工、晚上組樂團，有空則參加試鏡演出的日子，終於在2010年，她成功獲得為《Angel Beats!》劇中歌曲獻聲的機會，接著她陸續為《Fate/Zero》、《刀劍神域》、《我的英雄學院》等動畫主題曲獻聲，其中最為大眾所得知的代表作就是《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，動畫的現象級成功還讓LiSA站上了日本《紅白歌合戰》，成為了日本國民動漫歌姬。
出道15年唱進小巨蛋 今台北辦快閃跟粉絲互動
今年是LiSA踏進演藝圈的第15年，她宣布將於6月19、20日在台北小巨蛋舉辦連續兩天的演唱會「LiVE is Smile Always～15～ (iCHiNiTSUiTE GO)」，完成2024年和台灣粉絲做下「唱進小巨蛋」的約定；為了預熱演唱會，LiSA今日下午將在台北車站舉辦快閃紀念見面會，和台灣的粉絲提前拜早年，不僅如此，現場還舉辦活動後免費見送會，讓歌迷可以跟LiSA近距離互動，想要一度日本國民動漫歌姬美貌的粉絲，千萬別錯過本次難得的機會！
