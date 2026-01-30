本月初，美國聯邦執法部門解封了一份起訴書，指控布萊克尼是涉及26名被告、橫跨美中兩國的大學校園籃球簽賭與假球醜聞的主謀之一。

前NBA球員安東尼·布萊克尼（Antonio Blakeney）日前在以色列聯賽打出了本賽季的代表作，為他自2024年效力的特拉維夫夏普爾隊（Hapoel Tel Aviv）攻下27分。然而，大洋彼岸的美國媒體對他的關注焦點，卻是一樁震驚籃壇的聯邦刑事指控。現年29歲的布萊克尼是該案所有被告中唯一擁有NBA資歷的球員。起訴書中指控，布萊克尼涉嫌說服NCAA大學球員參與打假球，透過故意表現不佳、缺席比賽或中途退場，以及提供球員健康與出賽狀況的內線消息，來換取1萬至3.2萬美元不等的報酬。布萊克尼本人則從中抽取部分賭金獲利。美國司法部在聲明中指出，該案另一名被告馬維斯·費爾利（Marves Fairley）涉嫌在2022-23賽季結束後，將近20萬美元的現金存放在布萊克尼位於佛羅里達州的倉庫中，作為其在中國CBA聯賽進行「點數操控（Point-shaving）」與打假球的報酬。若布萊克尼被控的電信詐欺相關罪名成立，他恐面臨最高20年的監禁與25萬美元的罰款。回顧布萊克尼的籃球生涯，這是一個典型的天才隕落故事。成長於佛羅里達州的他，高中時期便展現驚人天賦，他在路易斯安那州立大學（LSU）效力兩季，大二時場均繳出17.2分，隨後投入2017年NBA選秀卻不幸落選。布萊克尼並未氣餒，他在夏季聯賽中以公牛隊得分王的表現贏得了一份雙向合約，並在2017-18賽季榮獲G League年度最佳新秀，場均轟下32分。然而，他在NBA始終未能站穩腳跟。公牛隊曾試圖將他轉型為3D角色球員，但當時年輕氣盛的布萊克尼未能及時領悟。「我那時太年輕，不懂得在NBA生存需要成為一名稱職的角色球員，」布萊克尼曾在去年受訪時坦言。2019年遭公牛釋出後，布萊克尼轉戰中國CBA聯賽，在江蘇肯帝亞隊首季便繳出場均34.8分的驚人數據。他在CBA獲得了無限開火權與極高的戰術地位，找回了自信。然而，聯邦當局指控，正是在2022-23賽季效力江蘇隊期間，布萊克尼開始涉嫌收賄並操控比賽結果，甚至招募其他在中國打球的美國外援加入這個假球集團。起訴書進一步指控，他在隔年效力南京同曦隊期間，將魔手伸向美國本土的大學籃球員，試圖操控NCAA比賽結果。布萊克尼的長期訓練師艾倫·雷尼（Iren Rainey）對此消息感到震驚與不解。雷尼表示，布萊克尼近年來在心態上變得更加成熟，逐漸接受了自己作為頂尖海外球員的身分。「他當時正處於人生的成長期，職業素養也在提升，」雷尼說道，「這消息對我來說絕對是巨大的衝擊。」儘管身陷法律風暴，布萊克尼目前仍活躍於歐洲賽場。他在今年4月與特拉維夫夏普爾隊續約至2026-27賽季，球隊教練迪米特里·伊圖迪斯（Dimitris Itoudis）也公開力挺子弟兵，表示對布萊克尼的誠信與職業道德毫無疑慮。目前布萊克尼的律師與家人均拒絕發表評論，他在NBA時期的前隊友與教練也大多保持沉默。這位昔日曾與NBA球星在球場上一較高下的天才得分手，如今卻得在法庭上面對他人生的最大硬仗。