▲謝京穎發文分享兩隻愛貓在她懷孕後的超有靈性舉動。（圖／謝京穎 Orange FB）

32歲謝京穎與Energy成員張書偉2023年結婚，隔年6月舉辦婚禮，並於去年12月透過社群宣布懷上雙胞胎女兒，引來外界祝福。而昨（29）日，謝京穎分享懷孕後的孕期生活，透露家裡兩隻貓寶貝超有靈性，不只會緊盯著她，也不會亂跳到她身上，讓謝京穎忍不住想像孩子出生後的生活，直呼「光想我就覺得好療癒呀」。謝京穎昨日在IG上傳美照，並分享懷孕後的日常，她表示在懷孕後，家中兩隻貓咪也有了改變，貓哥哥每天都要陪她洗澡，「連我上廁所也不放過，不能關門，一關起來就立刻喵喵叫加抓門」，另一隻也不再會亂跳到自己身上，「會先伸手碰我的腳，看著我的臉、詢問我的意願，我說上來，拍拍我的腿，她才會動作」。這些可愛舉動讓謝京穎忍不住大讚貓咪超有靈性，「牠們似乎跟我一樣期待著」，並感嘆：「想像未來她們和喵寶貝們相處在一起的模樣，光想我就覺得好療癒呀」。謝京穎的貼文，也引發許多愛貓人士的共鳴，「貓咪真的很有靈性，太可愛了～」、「兩隻喵寶貝也很期待寶寶到來呢」、「兩個哥哥姐姐也是天使喵寶貝」、「真的～貓貓牠們都有感覺」等。謝京穎與書偉在本月1日PO影片公開寶寶性別，事實上，夫妻倆均猜測會是男生，所以穿著藍色服裝現身。怎料結果一出爐，雙胞胎的性別是女生，兩人吃驚之餘大大開心。謝京穎也透露猜是兒子的原因，她表示自己得知懷孕後做了特別的夢，夢裡出現一堆蛇，這才聽信坊間傳言，猜想肚中寶寶是男生，怎料結果完全不一樣，小倆口刺破氣球後，揭曉雙胞胎的性別是女生，書偉嚇了好大一跳。而謝京穎也在事後發文表示：「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶，恭喜老公入住女子宿舍」。