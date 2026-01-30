NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）已正式向球隊申請交易，根據知名記者史坦（Marc Stein）消息指出，阿德托昆博非常有興趣與「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）聯手，而ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）也在近期多次提到灰狼是不可忽視的潛在追逐者。
灰狼有意字母哥 交易籌碼成關鍵
ESPN記者Brian Windhorst週四指出，查拉尼亞在相關報導中多次提及灰狼，並非毫無根據。Windhorst 透露，依他掌握的消息字母哥對前往明尼蘇達是有興趣的，但問題在於灰狼缺乏選秀權，且沒有太多年輕球員能夠當作交易籌碼，「就我所了解，阿德托昆博對灰狼確實有興趣。不過問題在於，灰狼缺乏選秀權，也沒有太多能立即拿得出手的年輕資產，因此交易核心勢必會圍繞在老將身上，但這仍是值得持續觀察的方向。」
在《運動畫刊》給出的模擬交易中，灰狼送出麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、瑞德（Naz Reid）、迪林漢姆（Rob Dillingham）以及貝林格（Joan Beringer）向公鹿換回阿德托昆博兄弟檔。
交易若成真 灰狼將組恐怖「雙巨頭」
若此交易成真，灰狼預期先發陣容將為阿德托昆博、愛德華茲、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle），身材與防守強度都極具震撼力。然而，控球後衛深度仍是隱憂，板凳端將仰賴康利（Mike Conley）、海蘭（Bones Hyland），以及腳傷康復後的香農（Terrence Shannon Jr.）支撐。
若字母哥確實對明尼蘇達有高度興趣，而公鹿又希望避免將他送往東區、同時不進行全面重建，灰狼或許會成為最務實、也最具彈性的交易選項之一。
資料來源：《運動畫刊》
