密爾瓦基公鹿為了安撫當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），這幾年可說是無所不用其極。從交易來里拉德（Damian Lillard），到後來令人瞠目結舌地選擇「裁掉並延期支付」里拉德以簽下特納（Myles Turner），球團幾乎掏空了一切。然而，這一切努力似乎都成了徒勞，這對曾經的冠軍搭檔如今已走到「離婚」邊緣。根據賭盤最新賠率顯示，若安戴托昆波離隊，紐約尼克被看好是下個落腳處。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）爆料，公鹿已開始聽取報價，且安戴托昆波也「準備好去新家」。但在最新的賭盤賠率中，公鹿仍以+120賠率成為安戴托昆波在2月5日交易大限後「續留」的最大熱門。安戴托昆波目前因小腿拉傷預計缺席4至6週，加上公鹿並無迫切需要在季中交易這位兩屆MVP。分析指出，將交易推遲到今年夏天對公鹿最為有利，屆時各隊手中的2026年選秀籤將更具價值，且買家能提供的籌碼也更豐富。若要談論轉隊，紐約尼克目前以+350的賠率領跑所有追求者。據傳安戴托昆波曾對在大蘋果打球表達興趣，若能與布朗森（Jalen Brunson）聯手，將組成聯盟最恐怖的雙人組。不過尼克目前的選秀資產匱乏，若要成交，勢必得拉入第三方球隊，並送出唐斯（Karl-Anthony Towns）或阿努諾比（OG Anunoby）等即戰力。賠率緊追在後的是邁阿密熱火（+750）與亞特蘭大老鷹（+1000）。熱火雖然現在只能動用2030與2032年的首輪籤，但若等到夏天將有4枚首輪籤可運用，加上希洛（Tyler Herro）與年輕中鋒威爾（Kel'el Ware）等籌碼，向來敢於梭哈球星的熱火不容小覷。老鷹則握有公鹿最想要的2026年首輪籤（來自公鹿與鵜鶘的互換權），若該籤落入前三順位，將是公鹿重建的黃金門票。金州勇士（+1000）則是另一個有趣的黑馬。傳聞勇士願意送出庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandon Podziemski），以及球隊後來引進的巴特勒（Jimmy Butler），外加高達4枚首輪籤來換取安戴托昆波與庫茲馬（Kyle Kuzma）或波提斯（Bobby Portis）。這將讓柯瑞（Stephen Curry）在其生涯晚期獲得最強隊友，但考慮到柯瑞與格林（Draymond Green）的高齡，梭哈未來7年的選秀權將是巨大的賭博。無論最終花落誰家，由於安戴托昆波在2026-27賽季結束後擁有球員選項，握有主動權的始終是他。在這個球星權力至上的年代，只要他鐵了心要走，公鹿恐怕也只能在「何時分手」這個問題上做最後的掙扎。