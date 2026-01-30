我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末即將於2月中旬在洛杉磯拉開帷幕，最受關注的灌籃大賽參賽名單終於傳出最新進展。根據權威記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人隊中鋒海斯（Jaxson Hayes）與聖安東尼奧馬刺隊超級新秀布萊恩（Carter Bryant）已正式接受邀請，將投入這場年度飛行盛宴。身為東道主代表之一，湖人隊的海斯將在洛杉磯球迷面前展示他的驚人體戰力。雖然身為7呎中鋒，但海伊斯以極具爆發力的「空中戲法」聞名，本周對陣公牛隊時才剛在快攻中演出高難度的跨下扣籃（Eastbay Dunk）。數據顯示，海斯本季已完成64次扣籃嘗試，在全聯盟排名第20位，被視為本次冠軍的有力競爭者。馬刺隊的首輪新秀布萊恩同樣以運動能力見長。這位來自亞利桑那大學的年輕人，雖然在例行賽的上場時間有限，但他在場上的扣籃企圖心極強。有趣的是，根據媒體報導，布萊恩甚至跟隊友打賭，如果他本季再投失3個扣籃就要剃光頭，顯見其對扣籃精準度的自信。他在1月19日對陣爵士隊的比賽中，曾單場演出兩次震驚四座的灌籃，成功吸引了聯盟的關注。在名單曝光的同時，也確認了一個令球迷遺憾的消息。連續奪下三屆灌籃大賽冠軍的「灌籃神人」馬克·麥克朗（Mac McClung），由於他在去年11月被印第安那溜馬隊釋出後目前不具備NBA球員身份，將不會參加本次盛會。這意味著在2026年的全明星周末，灌籃大賽將會產生一位全新的王者。本屆NBA全明星周末將於2月13日至15日在洛杉磯快艇隊的新主場Intuit Dome舉行，灌籃大賽則預計在2月14日（週六）的「全明星周六之夜」壓軸登場。目前除了海伊斯與布萊恩外，另外兩名參賽者的人選尚待聯盟官方進一步公佈。