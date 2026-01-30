我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數，聯盟歷史得分王「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的未來去向再度引發全美關注。根據ESPN記者Brian Windhorst於近期節目中的最新報導，洛杉磯湖人隊「幾乎肯定」會要求詹姆斯在2026-27賽季大幅降薪，否則這位41歲的傳奇球星可能被迫轉投他隊，甚至重返克里夫蘭騎士隊。隨著湖人隊成功引進唐西奇（Luka Dončić）並將其視為球隊現在與未來的核心，湖人隊的薪資結構面臨巨大挑戰。唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）預計將佔據大量薪資空間，這使得領取5200萬美元年薪的詹姆斯顯得格外沉重。Windhorst指出：「這是一個現實的劇本。湖人幾乎肯定會要求勒布朗降薪，而且可能是幅度非常大的一次降薪。這就像當年諾威斯基（Dirk Nowitzki）在獨行俠生涯末期所做的那樣。如果勒布朗不接受湖人的報價，他可能會考慮去其他地方。」在詹姆斯於1月28日重返克里夫蘭並因致敬影片感傷落淚後，關於他「三進宮」騎士隊的傳聞甚囂塵上。據ESPN記者Dave McMenamin報導，騎士隊內部消息來源表示，如果詹姆斯願意以自由球員身分回歸，騎士球團將「欣然歡迎」這位隊史第一人回家完成職業生涯。儘管騎士隊目前薪資空間同樣吃緊（米契爾與莫布里合約皆高達4000萬美元），但比起湖人隊目前的重建優先級，克里夫蘭對詹姆斯的歷史情感與需求度顯然更高。詹姆斯目前正處於職業生涯第23個賽季，合約將在今年夏天到期。在周四賽後被問及未來時，詹姆斯罕見地未給出肯定答覆：「我正在努力吸取這一切，不把任何瞬間視為理所當然。因為這（本賽季）很可能就是最後一次了。」目前外界預測詹姆斯面臨三種可能：接受降薪，續留湖人協助唐西奇爭冠；重返騎士，以較低薪資進行歷史性的感性謝幕；正式退休，在戰勝「時間老人」23年後掛靴。隨著自由市場腳步逼近，這位21次明星賽球員的選擇將再次改寫NBA的歷史版圖。