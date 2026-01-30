NBA美國職籃（National Basketball Association）隨著「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正式向密爾瓦基公鹿申請交易，同時也點燃交易市場，據傳目前聯盟中多支球隊都有意爭取阿德托昆博，其中金州勇士也是被點名的球隊之一，原先傳出勇士有意迎回威金斯（Andrew Wiggins）但根據ESPN記者Anthony Slater的報導指出，勇士將全力追逐阿德托昆博，威金斯本季回歸灣區的可能性已被排除。
勇士就是要追字母哥 威金斯回歸恐無望
外界一度認為，若無法成功換回阿德托昆博，勇士可能考慮與威金斯重聚。威金斯熟悉總教練柯爾（Steve Kerr）的體系，也曾在灣區打出生涯最佳表現，並協助勇士奪下總冠軍，看似是相對務實的替代方案。
但Slater在報導中指出，勇士若未能換回阿德托昆博，交易市場上並沒有球員值得他們付出同等級的交易籌碼，「如果勇士最終未能換回阿德托昆博，現階段的交易市場上，並沒有其他球員值得他們付出同等級的資產代價。」
觀察多名球員 勇士處處碰壁
Slater進一步透露，勇士也持續觀察紐奧良鵜鶘的墨菲（Trey Murphy III）但經過多次接觸後，並無太多進展，而鵜鶘也無意拆散年輕核心，此外，勇士也曾與多名「中階等級」球員傳出連結，包括布魯克林籃網的小波特（Michael Porter Jr.）但球團內部對這些傳聞態度冷淡。
儘管如此，部分聯盟人士仍認為，勇士與威金斯的重逢或許不會完全關上大門，但至少在短期內，勇士的所有資源與耐心，仍將集中在阿德托昆博一人身上。
資料來源：《The Sporting News》
