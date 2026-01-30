我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易大限進入最後倒數，紐約尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的名字再度頻繁出現在交易流言板上。近期最熱門的傳聞指出，尼克有意打包這位全明星前鋒，作為爭奪密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的主要籌碼。面對滿天飛的謠言，唐斯在今（30）日球隊以119：92大勝多倫多暴龍賽前受訪時顯得相當淡定，直言這對職業生涯充滿交易傳聞的他來說，早已是家常便飯。根據《紐約郵報》報導，唐斯對於自己可能被送走的傳聞毫不在意。「我覺得我身陷交易傳聞已經很久了，幾乎快一年了吧，甚至更久。那對我來說一點都不重要，」唐斯說道，「我不看社群媒體，也不在乎那些東西。我專注於眼前的工​​作，那就是每晚試著贏下比賽。」唐斯強調，只要能幫助球隊獲勝，他願意做出任何犧牲。「我們只擔心一件事，那就是贏球。所以我沒理由去深究其他事情，」他表示，無論外界怎麼寫、怎麼說，他每天24小時思考的只有如何幫助尼克成為更好的球隊。分析指出，唐斯之所以如此老神在在，或許與尼克籃球營運總裁羅斯（Leon Rose）有關。羅斯過去曾是唐斯的經紀人，兩人關係深厚，這層信任感可能讓唐斯相信自己是球隊長期計劃的一員，或者是為了穩定軍心而刻意淡化傳聞。雖然唐斯表態效忠，但關於安戴托昆波可能降臨「大蘋果」的傳聞卻讓紐約球迷興奮不已。FanDuel TV主持人比德爾（Michelle Beadle）近日在節目中爆料，這位希臘球星早在兩年前就動過轉戰尼克的念頭。「早在兩年多前我們就說過這會發生，」比德爾透露，「順帶一提，這是兩年多前在一個慈善活動上，字母哥親口說出的。當時他說：『我很樂意成為一名尼克球員。』當時我不能說，但現在可以說了。這就是我得到消息的來源。」