我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士本季戰績27勝22敗暫居西區第8，表現不上不下。為了在柯瑞（Stephen Curry）生涯晚期再拚一座冠軍，傳出球團有意引進密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。不過，曾短暫效力過勇士的明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）卻公開唱反調，他在節目上力勸安戴托昆波打消這個念頭，理由竟是總教練柯爾（Steve Kerr）的執教習慣「太過固執」。卡森斯在節目《Run It Back》中直言，柯爾的體系與安戴托昆波的球風可能存在嚴重的相容性問題。「你必須考慮到柯爾。就他的體系而言，他真的是執教像字母哥這種天才的合適人選嗎？」卡森斯質疑道。「根據歷史經驗，柯爾並不是那種會為了球員去微調體系的人，反而是球員必須進來適應他的體系。我不認為字母哥是那個體系的完美人選，」卡森斯補充說。勇士的進攻建立在大量的無球跑動、掩護與快速傳導上，這套體系曾讓杜蘭特（Kevin Durant）成功融入，也讓格林（Draymond Green）成為防守中樞與發牌手，但這套邏輯套用在安戴托昆波身上卻充滿變數。分析指出，安戴托昆波的統治力來自於持球衝擊禁區、轉換快攻以及籃下的強勢取分，這需要大量的擋拆與單打戰術配合。不過，柯爾的體系更強調節奏、空間感與外線投射，若硬將安戴托昆波塞進這個體系，可能會迫使他承擔更多不擅長的外圍角色，反而削弱了他的破壞力。除了戰術層面的疑慮，柯爾本身的去留也是一大問題。現年60歲的柯爾在2024年2月簽下的2年3500萬美元續約已進入最後一年（2025-26賽季），他並未尋求再次續約，未來動向成謎。針對未來柯爾抱持開放態度，「讓我們等到年底，看看大家的想法是否一致。如果是，我們就繼續；如果不是，那就這樣，」