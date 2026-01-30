公鹿管理層目前已正式且全面地與多支有意球隊展開接觸

憑藉海量的選秀資產

過去十年來，勇士隊內部的計畫中始終有著得到字母哥的討論

勇士潛在報價清單包含2026、2028、2030、2032年等4枚首輪籤，以及2031年的無保護首輪互換權

一種情況下勇士能夠留住巴特勒，那就是交易格林

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數一周，密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易案已從傳聞轉為實質行動。據《The Athletic》記者Eric Nehm證實，。而在這場史詩級的爭奪戰中，金州勇士隊，被視為目前最有機會勝出的領跑者。ESPN也在節目上進行各種可能性討論，包括勇士這十年都想要字母哥、巴特勒（Jimmy Butler）和庫明加（Jonathan Kuminga）會在交易中扮演何種角色、字母哥個人意願等等5大問題，詳盡地預測了各種情境中可能發生的狀況。ESPN勇士隊跟隊記者Anthony Slater揭露了一個驚人的內幕：。Slater表示：「當你與勇士幕後人員交談時，他們總會提到『但如果那個人（字母哥）可以被交易的話…』，他一直都是勇士夢想清單上的首選。」Slater解釋，當然勇士也不是只沉迷於字母哥，他們去年就交易來了巴特勒、還打算得到杜蘭特，所以他們絕不是消極等待字母哥到來，他們也會有其他計畫。不過很顯然字母哥會讓他們願意立刻投入競爭。為了得到這位兩屆MVP，勇士隊展現了極大的決心。。其報價核心將圍繞著「後柯瑞時代」的選秀權展開，這對公鹿的重建具有致命吸引力。。由於NBA有規定不能交易連兩年的選秀權，且最多只能交易近7年的選秀權，因此這一份4首輪加上一首輪互換的報價，已經是市場上能拿出的最佳選秀權套餐報價。 尤其是2030後的選秀權，其使用時間點預計柯瑞（Stephen Curry）已退役，若勇士陷入重建，這些選秀權的價值將變得極高。，這並不是說只有他們出得起，而是另外，公鹿若要重建，，比如波提斯（Bobby Portis）、庫茲馬（Kyle KUzma）或特納（Myles Turner），這是一個潛在激勵的因素。庫明加如果沒作為勇士和公鹿隊的包裹被送走，那ESPN另一名記者Tim Bontemps在節目中認為，，因為「他的交易價值已經低到不能再低了。」不過就像之前科爾（Steve Kerr）說的那樣，讓他和格林（Draymond Green）及巴特勒（Jimmy Butler）同時上場很困難，若字母哥取代巴特勒，場上空間或許也不會變得更好。Slater認為，，所以他應該確實會去擁抱目前處境下得到的這些上場機會。Bontemps認為，但這個機率非常小，幾乎不可能，因為巴特勒要報銷將近一年的時間，沒理由交易字母哥來還放棄這個賽季。不過他認為有一種操作能夠讓勇士在下賽季得到「四巨頭」陣容，那就是讓格林大幅降薪。，同時Bontemps和Slater也聊到，——與杜蘭特（Kevin Durant）過去降薪讓勇士留下伊古達拉（Andre Iguodala）相同——讓勇士保留競爭力，同時留下功勳老將。如此勇士有望在2026-27賽季得到NBA聯盟中前25球員中的3人，同時格林也回歸了，他們將在這一組陣容中競爭總冠軍，但這是最理想的情況。至於公鹿隊如果沒有在交易截止日前交易字母哥，勇士會怎麼做？，因為巴特勒受傷了，給了他們一個不在這個賽季全力競爭的理由。Slater認為勇士依然會挑戰季後賽，然後再看看會發什麼。不過洛杉磯快艇現在正快速提升排名，所以勇士要保住第7和第8名將面臨一些競爭，然後努力超越鳳凰城太陽。如果他們是西區第8，那就要打奧克拉荷馬雷霆隊，那將會很艱難。儘管勇士籌碼誘人，但記者Marc Stein爆料，。過去幾個月，雙方已有過值得關注的幕後討論。這使得雖然缺乏選秀資產、面臨重重交易障礙的森林狼隊，意外地成為字母哥心中理想的落腳點之一。除了勇士與森林狼，其他追求者同樣攻勢凌厲，，憑藉強大的球隊文化與字母哥母親近日的社群貼文互動，被認為是最主要的競爭者之一。另外紐約尼克是最早被字母哥點名有興趣的球隊，他們擁有明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）作為潛在匹配籌碼，同樣在積極接觸中。雖然讓31歲的字母哥在柯瑞退役後接棒存在年齡與傷病風險，但對於勇士而言，為了延續奪冠視窗並確保未來十年仍有超級球星坐鎮，這是一場必須參與的豪賭。