金州勇士內部氣氛正處於臨界點！隨著球隊在交易市場上遲遲沒有動作，外界將矛頭指向了球團高層與資深球星之間的矛盾。這場風暴的核心人物正是球隊老闆拉科布（Joe Lacob）與當家球星柯瑞（Stephen Curry）。《CBS Sports》資深記者博特金（Brad Botkin）近日發表了一篇犀利專欄，直指拉科布的「自負」是導致勇士王朝加速崩解的主因，並揭露這位老闆為了證明自己的「光年計畫」成功，不惜犧牲柯瑞最後的巔峰期。博特金在專欄中毫不留情地指出，勇士過去五年來的決策並非為了最大化柯瑞的奪冠窗口，而是為了滿足拉科布的個人野心。「換句話說，喬（拉科布）想要功勞，」博特金寫道，「他知道只要柯瑞還在隊上，任何成功都會被歸功於柯瑞。這讓人想起了當年公牛隊總管克勞斯（Jerry Krause）的名言：『球員和教練不會贏得冠軍，是球團贏得冠軍。』」專欄分析，拉科布渴望證明自己才是打造勇士王朝的建築師，而不僅僅是出錢的老闆。早在2020年，他便主導留下了榜眼籤選進懷斯曼（James Wiseman），而非交易即戰力；隨後在2021年選秀會上，他又力排眾議選擇了潛力股庫明加（Jonathan Kuminga），而非當時教練團更青睞、能提供即戰力的墨菲三世（Trey Murphy III），這一切都是為了在他的劇本中，寫下「後柯瑞時代」依然輝煌的篇章。回顧前總管邁爾斯（Bob Myers）掌權時期，勇士高層非常重視老將的聲音。據《Bleacher Report》報導，格林（Draymond Green）曾在2021年選秀前夕，於凌晨4點從東京傳訊息給邁爾斯，強烈建議球隊選進穆迪（Moses Moody），當時邁爾斯雖有疑慮，但最終仍採納了格林的意見。然而，邁爾斯離隊後，高層與球員的連結似乎斷裂。儘管柯瑞強調他與現任總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）關係良好，但在球隊缺乏交易動作、且庫明加發展不如預期的情況下，這種「共同決策」的說法正受到嚴峻考驗。面對外界對於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等巨星加盟的瘋狂猜測，柯瑞罕見地展現出冷漠態度，「我從不參與假設性的討論，那是浪費時間，也是浪費精力，那不是我的工作。我相信鄧利維和整個管理層正在打電話，看看有什麼機會。」NBA交易截止日（2月5日）逼近，勇士若繼續在「贏在當下」與「佈局未來」之間搖擺不定，不僅可能錯失補強良機，更恐將親手葬送這位隊史最偉大球星最後的奪冠希望。