紐約尼克一直是「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的熱門競爭者之一，雖目前尼克尚未成功，但似乎已經給球隊留下後遺症，根據《The Athletic》記者Sam Amick報導，由於唐斯（Karl-Anthony Towns）一直被外界評估為尼克交易籌碼之一，因此與球團高層產生嫌隙。
尼克積極追逐字母哥 唐斯與球團產生嫌隙
根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）的說法，公鹿與尼克在去年8月曾進入一段長達數週的「獨家談判窗口」，討論阿德托昆博的潛在交易案。當時正值阿德托昆博與公鹿高層討論未來去向之際，紐約一度被視為除密爾瓦基之外，阿德托昆博唯一願意效力的球隊。
尼克籌碼不多 恐無法滿足公鹿需求
若尼克要完成這筆交易，幾乎勢必得納入唐斯的合約作為主要薪資配平。唐斯的合約中，包含2027-28賽季高達6100萬美元的球員選項。不過，現階段尼克手中並沒有任何一枚「無保護」首輪選秀權可直接用於交易，只握有2026、2030與2032年的選秀權互換權。
查拉尼亞指出，公鹿對阿德托昆博的交易回報期待，是「頂級年輕天賦和或大量選秀權」。以目前資產結構來看，尼克暫時無法滿足這兩項條件。
理論上，尼克在賽季結束後，可將2026與2033年的首輪選秀權搭配唐斯的合約，作為提升交易吸引力的籌碼。然而，外界普遍質疑，公鹿是否真會以一名已30歲的Towns，作為球隊重建計畫的核心主軸，成為公鹿的主要課題。
資料來源：《Yahoo Sports》
