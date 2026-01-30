我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿正深陷泥淖，而總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）坦承，他似乎找不到帶領球隊走出迷宮的地圖。看著戰績如自由落體般下滑，加上當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）離隊的傳聞震耳欲聾，這座釀酒人城市的士氣已正式跌落谷底。在傳出公鹿終於願意「聽取」關於這位兩屆MVP的交易報價後，瑞佛斯在接受《Fox Sports 1》分析師尼可斯（Rachel Nichols）專訪時，罕見地吐露了在這種混亂局勢下管理球員的艱難，並感嘆現代科技讓一切變得更加棘手。「我不知道答案，我從來不知道這種情況該怎麼解，」瑞佛斯誠實地說道，「現在比我們打球的那個年代艱難太多了。以前你只要不買報紙，就不會看到那些流言。」瑞佛斯回憶道，過去球員只要不走到車道去拿報紙，就能遠離交易傳聞的紛擾。但在這個智慧型手機主宰的時代，流言是「無所不在」的，它們潛伏在每個球員的社群媒體動態與手機通知裡。這對於目前戰績僅18勝27敗的公鹿來說，是一個既負擔不起、卻又無法逃避的巨大干擾。除了場外的風風雨雨，場內的現實也同樣殘酷。在安戴托昆波因右小腿拉傷持續缺陣的情況下，公鹿其餘球員正努力在溺水中掙扎。公鹿在過去7場比賽中輸掉了6場，目前慘跌至東區第12名。隨著NBA2月5日交易大限逼近，公鹿總管霍斯特（Jon Horst）正面臨「梭哈」或「打掉重練」的巨大壓力。瑞佛斯或許沒有解決數位時代八卦流言的妙方，但他必須盡快找到贏球的方法，否則下週每個人手機裡跳出的頭條新聞，恐怕會更加驚心動魄。