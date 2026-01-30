NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（29）日針對日前奧克拉荷馬雷霆隊與紐奧良鵜鶘隊的激烈衝突做出裁決。雷霆隊悍將多特（Lu Dort）與鵜鶘隊新秀費爾斯（Jeremiah Fears）因在終場鳴哨時爆發肢體衝突，雙方各被處以25000美元（約新台幣78.5萬元）的罰款。
雷霆、鵜鶘爆衝突！雙方突然互揪領口
這起衝突發生在雷霆隊以104：95擊敗鵜鶘隊的比賽末段。儘管勝負已定，但兩隊在最後一刻爭搶籃板時依然火藥味十足。鵜鶘隊的小將費爾斯在抓下籃板後，多特上前糾纏並試圖爭奪。
隨著比賽結束鐘聲響起，多特突然推了費爾斯的胸口，這一舉動瞬間引燃戰火。費爾斯隨即反擊，兩人在場上互相激烈抓扯對方的球衣領口，雙方球員與裁判趕緊上前介入，才避免事態進一步擴大為大規模群架。聯盟在賽後重新檢視轉播畫面後，認定兩人的行為已逾越底線，正式祭出罰單。
網路口水戰還沒停 費爾斯開酸：他很軟
場上的火氣在賽後並未平息，反而延燒到社群平台。鵜鶘隊的費爾斯賽後在一則Instagram貼文下方直接點名多特，留言酸道「他很軟」，引發球迷熱烈討論。這段充滿挑釁意味的發言，無疑讓雙方在之後比賽遇到時增添更多個人恩怨。
雷霆主帥：裁判早該吹哨制止
對於雙方的衝突，雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）將矛頭指向了裁判。他在賽後採訪中坦言，雖然裁判團隊表現不錯，但在比賽最後幾分鐘明顯「失去了對場面的控制」。
戴格諾特指出，這場比賽的焦躁氣氛早在那次衝突前就已埋下伏筆，特別是涉及到薩迪克·貝（Saddiq Bey）與威廉斯（Jaylin Williams）的幾次攻防。他認為，在最後一波進攻中，裁判應該直接吹罰多特犯規，「不管時間剩多少或比分如何，只要那球響哨了，比賽就會停下來，後面的衝突根本不會發生。」
鳳凰城、奧克拉荷馬接連出事
值得注意的是，NBA當晚的衝突並不侷限於奧克拉荷馬。就在雷霆與鵜鶘的賽事結束約1小時後，太陽隊擊敗籃網隊的比賽末段同樣爆發了衝突。隨著各隊在西區季後賽排位戰進入白熱化，場上的情緒起伏已成為聯盟以及場上裁判必須嚴密監控的變數。
消息來源：NBA美國職籃（National Basketball Association）
我是廣告 請繼續往下閱讀
這起衝突發生在雷霆隊以104：95擊敗鵜鶘隊的比賽末段。儘管勝負已定，但兩隊在最後一刻爭搶籃板時依然火藥味十足。鵜鶘隊的小將費爾斯在抓下籃板後，多特上前糾纏並試圖爭奪。
隨著比賽結束鐘聲響起，多特突然推了費爾斯的胸口，這一舉動瞬間引燃戰火。費爾斯隨即反擊，兩人在場上互相激烈抓扯對方的球衣領口，雙方球員與裁判趕緊上前介入，才避免事態進一步擴大為大規模群架。聯盟在賽後重新檢視轉播畫面後，認定兩人的行為已逾越底線，正式祭出罰單。
網路口水戰還沒停 費爾斯開酸：他很軟
場上的火氣在賽後並未平息，反而延燒到社群平台。鵜鶘隊的費爾斯賽後在一則Instagram貼文下方直接點名多特，留言酸道「他很軟」，引發球迷熱烈討論。這段充滿挑釁意味的發言，無疑讓雙方在之後比賽遇到時增添更多個人恩怨。
雷霆主帥：裁判早該吹哨制止
對於雙方的衝突，雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）將矛頭指向了裁判。他在賽後採訪中坦言，雖然裁判團隊表現不錯，但在比賽最後幾分鐘明顯「失去了對場面的控制」。
戴格諾特指出，這場比賽的焦躁氣氛早在那次衝突前就已埋下伏筆，特別是涉及到薩迪克·貝（Saddiq Bey）與威廉斯（Jaylin Williams）的幾次攻防。他認為，在最後一波進攻中，裁判應該直接吹罰多特犯規，「不管時間剩多少或比分如何，只要那球響哨了，比賽就會停下來，後面的衝突根本不會發生。」
鳳凰城、奧克拉荷馬接連出事
值得注意的是，NBA當晚的衝突並不侷限於奧克拉荷馬。就在雷霆與鵜鶘的賽事結束約1小時後，太陽隊擊敗籃網隊的比賽末段同樣爆發了衝突。隨著各隊在西區季後賽排位戰進入白熱化，場上的情緒起伏已成為聯盟以及場上裁判必須嚴密監控的變數。