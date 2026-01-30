我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本週重返家鄉克里夫蘭，這場充滿懷舊氛圍的比賽，極有可能成為他職業生涯在騎士主場的謝幕演出。在觀看球團精心製作的致敬影片時，這位41歲的老將罕見地流下男兒淚。然而，感性過後隨即是殘酷的現實，根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）分析，無論詹姆斯選擇續留湖人還是落葉歸根重回騎士，他都將面臨一個無法迴避的代價，巨大的薪資犧牲。這場比賽對於詹姆斯而言意義非凡。騎士球團在暫停期間播放了一段致敬影片，內容回顧了他在2007年東區決賽第五戰連得25分的傳奇時刻。看著大螢幕上的自己，坐在板凳席的詹姆斯情緒激動，甚至需用毛巾拭淚。詹姆斯賽後受訪時坦言，「這絕對觸動了我的內心，我試著活在當下，因為我不知道這是否是我最後一次以此身份站在這裡。」儘管湖人最終以99：129慘敗，但詹姆斯與兒子布朗尼（Bronny James）同場競技的畫面，以及母親葛洛莉亞（Gloria James）在場邊的見證，都讓這場比賽充滿了傳承意味。然而，感人的氛圍無法掩蓋湖人面臨的商業難題。目前詹姆斯的年薪高達5260萬美元，這對於已確立以唐西奇（Luka Doncic）為建隊基石的湖人來說，是沉重的負擔。溫德霍斯特直言，詹姆斯的下一章完全取決於他願意為球隊犧牲多少。溫德霍斯特分析道，「如果他還想再打一季，他願意拿多少錢？因為湖人幾乎肯定會要求他大幅降薪，他是否願意像當年的諾威斯基（Dirk Nowitzki）在達拉斯那樣，為了幫助球隊補強而犧牲薪水？還是他會因為不滿湖人的報價而選擇離開？」如果詹姆斯拒絕湖人的降薪要求，重返克里夫蘭騎士無疑是最浪漫的劇本。那裡有米契爾（Donovan Mitchell）與一群年輕核心，隨時歡迎家鄉英雄回歸。但溫德霍斯特也潑了冷水：「騎士隊在那裡等著，但他們同樣無法支付他巨額薪水。」現年41歲、正處於第23個賽季的詹姆斯，場均仍能貢獻約22分，打破了所有關於運動員壽命的認知。對於是否退役，他仍未鬆口。「我還沒有跟自己或家人討論過何時結束，」詹姆斯強調，未來的決定將取決於身體狀況與家人的感受。