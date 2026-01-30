「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在交易截止日前，向密爾瓦基公鹿正式提出申請交易，引發多支球隊搶人大戰，但ESPN記者Bobby Marks卻表示，阿德托昆博的交易案很有可能無法在短期內完成，甚至未必會在交易截止日前發生。
公鹿不急著脫手字母哥 勇士計畫恐受阻
金州勇士被外界預期將會積極追逐阿德托昆博，來挽救本季不佳的戰績，但Marks表示公鹿很有可能會等到休賽季，進入選秀樂透與自由市場後才會做出決定，「交易能在下週四前完成，我反而會感到驚訝。我比較傾向認為，這整件事會一路拖到休賽季，等進入選秀樂透與自由市場後才有進一步發展。」阿德托昆博這樣的超級球星能為勇士即時注入戰力，才能挽救整個賽季。若必須等到夏天才有結果，勇士無疑將錯失關鍵窗口期。
休賽季與選秀會 成為公鹿「B計畫」
儘管如此，勇士仍可在2月5日交易截止日前，向公鹿提出具吸引力的報價，試圖提前完成交易。但從公鹿的角度來看，保留這名看板球星至休賽季，再視市場與重建方向做出最有利決定，也同樣具備高度誘因。
整體而言，阿德托昆博的未來動向已經注定離開密爾瓦基，但對勇士來說，真正的挑戰或許不是「能不能換到」而是「什麼時候換到」若無法在交易截止日前，贏回這位超級巨星，勇士本賽季的挑戰將會更加艱難。
資料來源：《The Sporting News》
