NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭今（30）日客場迎戰亞特蘭大老鷹，兩隊上半場手感皆不佳，火箭在第三節大爆發，單節命中率高達5成，杜蘭特（Kevin Durant）單節砍下12分，最終以104：86擊敗老鷹，斬斷老鷹近期的4連勝。
開局兩隊手感皆不佳 上半場戰況膠著
兩隊首節戰況膠著，老鷹亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節拿下10分，麥凱倫（C.J. McCollum）貢獻7分，杜蘭特首節則是拿下6分，首節打完兩隊戰成23：23平手。
火箭第三節「一波流」 杜蘭特砍31分率隊奪勝
第二節火箭三分線5次出手全數落空，而老鷹手感也不佳，火箭單節僅拿下20分，而老鷹則是拿下19分，半場結束火箭46：42領先老鷹。第三節火箭找回手感，單節團隊投進6記三分球，杜蘭特單節砍下12分，而老鷹外線手感同樣回穩，單節投進5記三分球，基斯珀特（Corey Kispert）與麥凱倫皆拿下8分，但依舊無法將比分壓過，第三節結束，老鷹以66：80落後火箭。
末節火箭團隊命中率高達5成，三分線7投4中，反觀老鷹末節再度失準，單節命中率僅34.8％，末節剩餘3分鐘時，被火箭打出一波6：0攻勢，老鷹隨後氣力放盡，最終火箭就以104：86大勝老鷹。
杜蘭特砍下全場最高的31分、5籃板、4助攻，史密斯（Jabari Smith Jr.）拿下14分、8籃板、3助攻；老鷹方面亞歷山大-沃克貢獻20分、5籃板，麥凱倫砍下全隊最高的23分、5籃板，基斯珀特拿下17分、2籃板、2助攻。
資料來源：《NBA》
