洛杉磯湖人隊即將於美國時間週日作客紐約尼克隊主場麥迪遜花園廣場（MSG），根據購票平台TickPick數據顯示，這場比賽的平均購票價格已飆升至912美元（約新台幣2.8萬元），創下自2016年科比（Kobe Bryant）退役戰以來，NBA例行賽的最高票價紀錄。外界普遍猜測這可能是因為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）球員生涯可能會在這季結束後畫下句點，因此此役是在紐約的最後一舞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
尼克湖人大戰門票飆破2.8萬　僅次柯比60分傳奇夜

詹姆斯雖然尚未正式宣布退役計畫，但他多次公開表示對於未來仍充滿不確定性。這份神祕感讓全美客場門票紛紛暴漲，尤其是對於詹姆斯情有獨鍾的紐約市場。尼克隊記邦迪（Stefan Bondy）指出，這場對決是近10年來最昂貴的一場比賽，僅次於2016年科比在洛杉磯主場對陣猶他爵士的「60分告別秀」。

詹姆斯過去曾多次表態，麥迪遜花園廣場是他最愛的球場之一，在「世界最著名的體育館」打球總能激發他的鬥志。紐約球迷顯然不願錯過見證歷史的機會，即便尼克隊平常的平均票價已高達350美元，這次卻因為詹姆斯翻倍跳漲。

看一場少一場！紐約球迷願砸重金看詹皇

回顧2016年柯比的最終戰，當時球迷手握平均超過1000美元的門票，目睹了「黑曼巴」狂砍60分並投進致勝球的史詩劇本。雖然本週日並非詹姆斯正式宣布的「最後一戰」，但購票熱度已直逼當年柯比退役時的盛況。如果詹姆斯在本季結束後真的選擇退役，紐約這場比賽將成為他在這座城市的謝幕演出。

除了詹姆斯的個人魅力，這場比賽的精彩程度也備受期待。湖人隊不僅有詹姆斯坐鎮，明星後衛里夫斯（Austin Reaves）也有望歸隊，與唐西奇（Luka Doncic）組成最強三巨頭。另一方面，尼克在榮膺NBA盃冠軍後，目前正處於90年代末期以來最強盛的時期，被視為總冠軍有力競爭者，主場氛圍預計將達到頂點。

消息來源：《heavy》

更多NBA相關新聞：

影／騎士場邊驚見落差！唐西奇踩空　湖人主帥氣炸：投訴也沒人理

詹皇母親有來！見證兒孫同場　湖人主帥大讚布朗尼：最沉穩的21歲

NBA／字母哥現身舊金山吃希臘菜被抓包　勇士迷暴動：考察新家？

相關新聞

NBA／火箭104：86斬斷老鷹4連勝！杜蘭特一枝獨秀　全場狂砍31分

NBA／巫師109：99贏球取得2連勝！喬治砍23分　公鹿近8戰吞7敗　

NBA／馬克西轟40分！還飆1.3秒準絕殺　76人113：111賞國王7連敗

NBA／騎士側翼亨特恐遭交易！薪資壓力太沉重　湖人傳積極接洽中