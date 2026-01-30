NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在昨（29）日客場對上克里夫蘭騎士的比賽中，不慎踩到騎士隊有「高低落差」的地板，隨後返回休息室，隨後返回球場並完成比賽，今（30）日湖人將唐西奇列為出戰成疑，傷勢為左腳踝酸痛。
騎士主場引爭議 瑞迪克怒批
雖唐西奇的傷勢並未太過嚴重，但湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後表示騎士球場這樣的設計，無疑是巨大的安全隱患，「這絕對是安全隱患，我不明白為什麼這情況還會存在。即便正式向聯盟投訴，通常也不會有改變。」
落差高達25公分 唐西奇認為是自己問題
目前騎士是NBA唯一使用升高球場的球隊，球場與場館地板約有25公分的高度差。雖然設計上應該距離比賽區域足夠遠，不會影響球員，但唐西奇的受傷事件顯示這個高度仍有風險。
雖因場地受傷，但唐西奇仍將本次意外當作是自己的問題，「這是唯一一個這樣的球場，所以這大概是我的錯。我需要在投籃後停止這種跳躍動作。」湖人下一場比賽將於明（31）日對上華盛頓巫師，唐西奇能否出賽，得看湖人團隊評估。
資料來源：《The Sporting News》
