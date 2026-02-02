我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé（如圖）的〈APT.〉除了入圍葛萊美獎，還拿下《2025 MTV Video Music Awards》（2025 MTV VMAs）的「年度歌曲」，領獎時她拿著2頁小抄激動致詞，謝謝Bruno Mars（火星人布魯諾）跟BLACKPINK的成員Jisoo、Jennie、Lisa。（圖／AP美聯社）

2026年第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）將在台灣時間2月2日舉行，今年被視為K-Pop音樂正式攻攻佔歐美主流樂壇的歷史性一年！BLACKPINK成員Rosé聯手火星人布魯諾（Bruno Mars）的洗腦神曲〈APT.〉，毫無懸念入圍流行類獎項，強勢入圍「年度製作」與「年度歌曲」一般類獎項。另一組來自電影《Kpop獵魔女團》的虛擬與跨界組合Huntr／x，也憑藉單曲〈Golden〉爆冷入圍年度歌曲，兩股韓流勢力將在典禮上正面迎戰女神卡卡（Lady Gaga）與肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），讓本屆葛萊美飄出濃濃韓味。過去K-Pop團體如BTS雖曾入圍葛萊美，多集中於「最佳流行組合／團體演出」項目，始終難以攻破被視為最高榮譽的一般類四大獎（年度專輯、製作、歌曲、新人）。今年Rosé憑藉與火星人布魯諾合作的〈APT.〉一舉打破天花板，變成紅遍全球的洗腦神曲，將與女神卡卡的〈Abracadabra〉、怪奇比莉的〈Wildflower〉以及壞痞兔的〈DTMF〉爭奪「年度製作」與「年度歌曲」兩項大獎。除了Rosé的強勢出擊，本屆名單中最大的驚嘆號莫過於電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）的原聲帶歌曲〈Golden〉。這首由Ejae、奧黛麗·魯納（Audrey Luna）與Rei Ami組成的限定組合「Huntr／x」演唱的單曲，闖入「年度歌曲」名單，將與泰勒絲的製作人傑克安多夫（Jack Antonoff）、多琪（Doechii）頂尖創作人一較高下。此外，該曲同時入圍「最佳流行組合／團體演出」與「最佳視覺媒體原創歌曲」，甚至連大衛庫塔（David Guetta）操刀的混音版都入圍了「最佳非古典混音製作」。從Rosé到《Kpop獵魔女團》原聲帶的全面入圍，包含原聲帶合輯也入圍，顯見葛萊美評審團對於K-Pop的態度已從過去的商業現象轉變為藝術認可。今年K-Pop不再只是被隔離在特定類別，而是直接進入核心賽區與歐美頂流巨星廝殺。無論最終是否得獎，2026年的葛萊美獎已注定成為韓流音樂最具代表性的一頁。