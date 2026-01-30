我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康克努佩爾是在2024年NBA選秀以首輪第4順位被黃蜂隊選中的潛力新星，同樣出身於杜克大學，是弗拉格昔日的最佳搭檔。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠今（30）日在主場迎戰夏洛特黃蜂，上演了一場被譽為「年度最佳新秀」前哨戰的史詩級對決。獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）全場狂飆49分，刷新多項聯盟紀錄，但黃蜂隊第四順位新秀康·克努佩爾（Kon Knueppel）同樣轟下生涯新高的34分，並在讀秒階段靠著關鍵抄截與罰球，帶領黃蜂以123：121氣走獨行俠。年僅19歲又40天的弗拉格，今日徹底展現其狀元身價。雖然首節僅得2分，但他在第二節徹底爆發單節狂轟23分。全場比賽他29投20中，繳出49分10籃板3助攻的恐怖數據。根據NBA官方統計，弗拉格此役創下多項歷史里程碑，他得到49分打破了NBA歷史上青少年球員（未滿20歲）的單場最高得分紀錄；他成為自1996-97賽季（逐球統計時代）以來，單節得分超過20分最年輕的球員。只可惜最終未能換回一場勝利，弗拉格在讀秒時刻命中三分球將比分追平為121：121，但最後一擊在包夾下發生傳球失誤被克努佩爾抄截，回防犯規後讓對手兩罰俱中，最終逆轉絕殺失敗。與弗拉格在杜克大學時期的前隊友克努佩爾，今晚在客場表現同樣搶眼。克努佩爾全場外線手感熱燙，三分球12投8中，砍下34分。在比賽最關鍵時刻，正是他冷靜地抄走弗拉格的傳球並頂住壓力兩罰全中，幫助黃蜂奪下四連勝。知名評論員比爾·西蒙斯（Bill Simmons）對此戰高度評價，稱這場「康對陣庫珀」的戲碼堪稱史詩級的對抗，更直言這是今年新人王爭奪戰的最精彩篇章。庫珀弗拉格是2025年NBA選秀狀元，來自籃球名校杜克大學，年僅19歲便展現出劃時代的統治力。身為一名身高6呎9吋的現代全能前鋒，弗拉格不僅具備頂尖的防守覆蓋率與阻攻本能，進攻端更擁有出色的持球切入與外線跳投能力。在獨行俠隊面臨戴維斯（Anthony Davis）可能被交易及厄文（Kyrie Irving）傷陣的動盪期，他迅速扛起球隊核心重任，更以單場49分改寫NBA史上青少年球員的最高得分紀錄，被視為聯盟未來的看板球星。康克努佩爾是在2024年NBA選秀以首輪第4順位被黃蜂隊選中的潛力新星，同樣出身於杜克大學，是弗拉格昔日的最佳搭檔。克努佩爾以其極高水準的投射穩定性與球商聞名，具備「接球即投」的頂尖射手素質，且在對抗激烈的NBA賽場上展現出遠超年齡的沉著。本季他多次演出精準的三分彈火網，是黃蜂隊外線最穩定的威脅，目前更與前隊友弗拉格在年度最佳新秀（ROY）的爭奪戰中並駕齊驅，成為當今聯盟最炙手可熱的得分好手之一。