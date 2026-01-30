我是廣告 請繼續往下閱讀

去年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍奧克拉荷馬雷霆隊的統治力正遭受嚴峻挑戰。昨日雷霆作客明尼蘇達，遭到灰狼隊單場22記三分球的火力狂轟，當家球星「SGA」亞歷山大「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）空砍30分，終場以111：123敗北。雷霆隊近期狀態急轉直下，近7場比賽竟吞下4敗，接連負於熱火、印第安那、多倫多與灰狼，讓外界質疑其穩定性與統治力，與巔峰時期的歷史強權如勇士隊相比仍有顯著差距。灰狼隊在經歷5連敗後的內部會議顯然奏效，今日全隊將防守轉化為進攻，上半場便利用雷霆9次失誤換回22分，早早建立雙位數領先。灰狼全場三分球47投22中，命中率高達46.8%，追平了本季對手面對雷霆時的單場最高三分紀錄，止跌回升拿下3連勝。愛德華茲（Anthony Edwards）首節即火力全開攻下12分，全場進帳26分。麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）表現更為驚人，三分球5投5中貢獻21分。加上板凳暴徒里德（Naz Reid）挹注4記三分球拿下18分，灰狼全場一路領先，成功在主場擊敗聯盟龍頭。雷霆表現下滑，在開季一度被認為有望衝擊金州勇士單季73勝的紀錄，但在近期低潮之後，不僅無緣創聯盟紀錄，今天輸球後也無緣追平1996年芝加哥公牛寫下的72勝紀錄。儘管上季MVP、球隊當家球星亞歷山大攻下全場最高30分，但雷霆隊今日在籃板球以36：46落後，且全場16次失誤付出了丟掉30分的慘痛代價。值得關注的是，雷霆近期戰績起伏明顯，近4場賽事吞下3敗。雖然中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）因小腿受傷缺陣16場後於今日復出拿下11分，但雷霆整體的防守壓迫感明顯不如開季。灰狼隊目前對戰雷霆取得2勝1負的優勢，證明了衛冕軍並非不可戰勝。此外，灰狼隊員今日在賽前熱身時，一致穿上印有「STAND FOR MINNESOTA」字樣的黑色T恤，以此回應近期發生在明尼阿波利斯市的聯邦探員槍擊事件，表達對社區正義的支持。