▲肯卓克拉瑪（如圖）在葛萊美獎名單中入圍9項，聲勢極高。（圖／環球音樂提供）

2026年第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）頒獎典禮即將在台灣時間2月2日登場，從流行天后女神卡卡（Lady Gaga）與嘻哈霸主肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）的巔峰對決，到聯合公園（Linkin Park）震撼回歸搖滾樂壇，戰況撲朔迷離。外界普遍預測，今年將是「流行藝術」與「嘻哈敘事」的拉鋸戰，而BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）的洗腦神曲，極有可能成為典禮上的最大變數。在備受矚目的「年度專輯」與「年度製作」中，呈現三強鼎立的局面。肯卓克拉瑪的《GNX》與話題單曲〈Luther〉（聯手SZA），以深刻的社會敘事獲得樂評一面倒支持，被視為奪獎大熱門；然而，女神卡卡的回歸大作《狂亂》（Frenzy）與復古舞曲〈Abracadabra〉，無論在製作精緻度或商業成績上都無懈可擊，是評審團的最愛。 不能忽視的還有壞痞兔（Bad Bunny），他以《Debí Tirar Más Fotos》二度挑戰年度專輯，若能獲獎，將打破葛萊美的語言高牆。外界普遍看好，肯卓克拉瑪在「年度專輯」贏面較大，而「年度製作」則極可能落入女神卡卡或壞痞兔手中。本屆流行類別的焦點全在東、西方連線跨界。Rosé與火星人布魯諾合作的〈APT.〉入圍「最佳流行組合／團體演出」，入圍一般類大獎。這首歌在全球病毒式的傳播力，讓葛萊美不得不正視K-Pop的影響力，若能獲獎，Rosé 將成為首位拿下一般類獎項的K-Pop歌手。 另外，新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）憑藉《Man's Best Friend》及單曲〈Manchild〉橫掃提名，氣勢如虹，極有機會在「年度歌曲」或「最佳流行歌唱專輯」獲獎，成為今年的獎項收割機。搖滾樂迷今年最為激動，因為這是一場「傳奇回歸」的戰役。重組後的聯合公園（Linkin Park）以新專輯《From Zero》及單曲〈無盡虛空〉強勢入圍，對上睽違多年發片的歌德搖滾教父怪人合唱團（The Cure）。預測指出，聯合公園極具話題性的回歸與主唱更替的成功，讓他們在「最佳搖滾演出」呼聲極高；而怪人合唱團則可能憑藉深厚的藝術底蘊，在「最佳另類音樂專輯」中勝出。而在視覺媒體類別中，則出現了有趣的黑馬。電影《Kpop 獵魔女團》的原創歌曲〈Golden〉入圍「年度歌曲」與「最佳流行組合」，由虛擬與跨界組合Huntr／x演唱，被視為今年最大的潛力股。同時，甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演並獻聲的《A Complete Unknown》入圍「最佳視覺合輯」，是否能擊敗《魔法壞女巫》（Wicked）、《罪人》（Sinners）強敵，成為影迷關注的焦點。