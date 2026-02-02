2026年第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）頒獎典禮即將在台灣時間2月2日登場，從流行天后女神卡卡（Lady Gaga）與嘻哈霸主肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）的巔峰對決，到聯合公園（Linkin Park）震撼回歸搖滾樂壇，戰況撲朔迷離。外界普遍預測，今年將是「流行藝術」與「嘻哈敘事」的拉鋸戰，而BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）的洗腦神曲，極有可能成為典禮上的最大變數。
一般類大獎 肯卓克與卡卡的大對決
在備受矚目的「年度專輯」與「年度製作」中，呈現三強鼎立的局面。肯卓克拉瑪的《GNX》與話題單曲〈Luther〉（聯手SZA），以深刻的社會敘事獲得樂評一面倒支持，被視為奪獎大熱門；然而，女神卡卡的回歸大作《狂亂》（Frenzy）與復古舞曲〈Abracadabra〉，無論在製作精緻度或商業成績上都無懈可擊，是評審團的最愛。 不能忽視的還有壞痞兔（Bad Bunny），他以《Debí Tirar Más Fotos》二度挑戰年度專輯，若能獲獎，將打破葛萊美的語言高牆。外界普遍看好，肯卓克拉瑪在「年度專輯」贏面較大，而「年度製作」則極可能落入女神卡卡或壞痞兔手中。
流行與全球戰場 Rosé有望寫下K-Pop歷史
本屆流行類別的焦點全在東、西方連線跨界。Rosé與火星人布魯諾合作的〈APT.〉入圍「最佳流行組合／團體演出」，入圍一般類大獎。這首歌在全球病毒式的傳播力，讓葛萊美不得不正視K-Pop的影響力，若能獲獎，Rosé 將成為首位拿下一般類獎項的K-Pop歌手。 另外，新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）憑藉《Man's Best Friend》及單曲〈Manchild〉橫掃提名，氣勢如虹，極有機會在「年度歌曲」或「最佳流行歌唱專輯」獲獎，成為今年的獎項收割機。
搖滾類大獎 聯合公園VS怪人合唱團的世代之爭
搖滾樂迷今年最為激動，因為這是一場「傳奇回歸」的戰役。重組後的聯合公園（Linkin Park）以新專輯《From Zero》及單曲〈無盡虛空〉強勢入圍，對上睽違多年發片的歌德搖滾教父怪人合唱團（The Cure）。預測指出，聯合公園極具話題性的回歸與主唱更替的成功，讓他們在「最佳搖滾演出」呼聲極高；而怪人合唱團則可能憑藉深厚的藝術底蘊，在「最佳另類音樂專輯」中勝出。
影視黑馬 虛擬女團與甜茶的逆襲
而在視覺媒體類別中，則出現了有趣的黑馬。電影《Kpop 獵魔女團》的原創歌曲〈Golden〉入圍「年度歌曲」與「最佳流行組合」，由虛擬與跨界組合Huntr／x演唱，被視為今年最大的潛力股。同時，甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演並獻聲的《A Complete Unknown》入圍「最佳視覺合輯」，是否能擊敗《魔法壞女巫》（Wicked）、《罪人》（Sinners）強敵，成為影迷關注的焦點。
🎙️2026葛萊美獎完整入圍名單
📀【一般類 General Field】
📀年度製作 Record of the Year
〈DTMF〉— 壞痞兔
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Anxiety〉— 多琪 (Doechii)
〈Wildflower〉— 怪奇比莉
〈Abracadabra〉— 女神卡卡
〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
〈The Subway〉— 查普爾·蘿恩 (Chappell Roan)
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
📀年度專輯 Album of the Year
《Debí Tirar Más Fotos》— 壞痞兔
《Swag》— 小賈斯汀
《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團 (Clipse)
《狂亂》(Frenzy) — 女神卡卡
《GNX》— 肯卓克·拉瑪
《Mutt》— 萊昂·托馬斯 (Leon Thomas)
《Chromakopia》— 造物主泰勒 (Tyler, The Creator)
📀年度歌曲 Song of the Year
〈Abracadabra〉— 女神卡卡
〈Anxiety〉— 多琪
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
〈DTMF〉— 壞痞兔
〈Golden〉— Huntr/x (電影《Kpop 獵魔女團》)
〈Luther〉— 肯卓克拉瑪 & 詩莎
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Wildflower〉— 怪奇比莉
📀最佳新人 Best New Artist
奧莉維亞·迪恩 (Olivia Dean)
KATSEYE
The Marías
艾狄森·芮 (Addison Rae)
Sombr
Leon Thomas
艾力克斯·華倫 (Alex Warren)
蘿菈·楊 (Lola Young)
【流行、舞曲／電子類 Pop & Dance／Electronic Field】
📀最佳流行個人演出
〈Daisies〉— 小賈斯汀
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Disease〉— 女神卡卡
〈The Subway〉— 查普·蘿恩
〈Messy〉— 蘿菈·楊
📀最佳流行組合／團體演出
〈Defying Gravity〉— 辛西婭·艾利沃 & 亞莉安娜·格蘭德
〈Golden〉— Huntr/x
〈Gabriela〉— KATSEYE
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
〈30 for 30〉— 詩莎 & 肯卓克·拉瑪
📀最佳流行歌唱專輯
《Swag》— 小賈斯汀
《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
《美好的事》(Something Beautiful) — 麥莉·希拉
《狂亂》— 女神卡卡
《I've Tried Everything but Therapy (Part 2)》— 靈魂巨人泰迪 (Teddy Swims)
📀最佳舞曲／電子專輯
《Eusexua》— FKA Twigs
《Ten Days》— 又是佛萊迪 (Fred again..)
《Fancy That》— 粉紅豹女孩 (PinkPantheress)
《Inhale / Exhale》— 洛福斯 (RÜFÜS DU SOL)
《Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3》— 史奇雷克斯 (Skrillex)
【搖滾、金屬和另類音樂類 Rock, Metal & Alternative Field】
📀最佳搖滾演出
〈U Should Not Be Doing That〉— Amyl and the Sniffers
〈無盡虛空〉(Emptiness Machine) — 聯合公園 (Linkin Park)
〈Never Enough〉— 旋轉門樂團 (Turnstile)
〈Mirtazapine〉— 海莉·威廉斯 (Hayley Williams)
〈Changes (Live)〉— Yungblud feat. 努諾·貝當古 等人
📀最佳搖滾專輯
《Private Music》— Deftones
《I Quit》— 海慕樂團 (HAIM)
《From Zero》— 聯合公園
《Never Enough》— 旋轉門樂團
《Idols》— Yungblud
📀最佳另類音樂專輯
《Sable, Fable》— 美好冬季樂團 (Bon Iver)
《歌頌失落世界》(Songs of a Lost World) — 怪人合唱團 (The Cure)
《Don't Tap the Glass》— 造物主泰勒
《Moisturizer》— Wet Leg
《Ego Death at a Bachelorette Party》— 海莉·威廉斯
【節奏藍調、饒舌類 R&B, Rap Field】
📀最佳節奏藍調演出
〈Yukon〉— 小賈斯汀
〈It Depends〉— 克里斯小子 feat. 布萊森·提勒
〈Folded〉— 柯蘭妮 (Kehlani)
〈Mutt (Tiny Desk)〉— 萊昂·托馬斯
〈Heart of a Woman〉— Summer Walker
📀最佳饒舌表演
〈Outside〉— 卡蒂·B (Cardi B)
〈Chains & Whips〉— 雙彈夾樂團 feat. 肯卓克·拉瑪 & 菲董
〈Anxiety〉— 多琪
〈TV Off〉— 肯卓克·拉瑪 feat. Lefty Gunplay
〈Darling, I〉— 造物主泰勒 feat. Teezo Touchdown
📀最佳旋律饒舌表演
〈Proud of Me〉— Fridayy feat. 米克·米爾
〈Wholeheartedly〉— JID feat. Ty Dolla Sign & 6lack
〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
〈WeMaj〉— Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody
〈Somebody Loves Me〉— PartyNextDoor & Drake
📀最佳饒舌專輯
《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團
《Glorious》— GloRilla
《God Does Like Ugly》— JID
《GNX》— 肯卓克·拉瑪
《Chromakopia》— 造物主泰勒
【鄉村與美國根源音樂類 Country & American Roots Field】
📀最佳鄉村個人演出
〈Nose On the Grindstone〉— Tyler Childers
〈Good News〉— Shaboozey
〈Bad As I Used To Be〉— 克里斯·特普爾頓 (Chris Stapleton)
〈I Never Lie〉— Zach Top
〈Somewhere Over Laredo〉— Lainey Wilson
📀最佳當代鄉村專輯
《Patterns》— 凱爾茜·巴勒里尼 (Kelsea Ballerini)
《Snipe Hunter》— Tyler Childers
《Evangeline vs. the Machine》— 艾瑞克·裘奇 (Eric Church)
《Beautifully Broken》— 傑利·羅爾 (Jelly Roll)
《Postcards from Texas》— 米蘭達·藍珀特 (Miranda Lambert)
【視覺媒體類 Visual Media Field】
📀最佳視覺媒體原聲合輯
《A Complete Unknown》(提摩西·夏勒梅)
《F1 the Album》
《KPop Demon Hunters》
《Sinners》
《Wicked》(魔法壞女巫)
📀最佳視覺媒體原創歌曲
〈As Alive as You Need Me to Be〉— 九吋釘樂團 (《創：戰神》)
〈Golden〉— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)
〈I Lied to You〉— Miles Caton (《罪人》)
〈Never Too Late〉— 艾爾頓·強 & 布蘭迪·卡莉 (《艾爾頓強：Never Too Late》)
〈Sinners〉— Rod Wave (《罪人》)
🎙️資料來源：葛萊美獎官網官方臉書、官方網站
我是廣告 請繼續往下閱讀
在備受矚目的「年度專輯」與「年度製作」中，呈現三強鼎立的局面。肯卓克拉瑪的《GNX》與話題單曲〈Luther〉（聯手SZA），以深刻的社會敘事獲得樂評一面倒支持，被視為奪獎大熱門；然而，女神卡卡的回歸大作《狂亂》（Frenzy）與復古舞曲〈Abracadabra〉，無論在製作精緻度或商業成績上都無懈可擊，是評審團的最愛。 不能忽視的還有壞痞兔（Bad Bunny），他以《Debí Tirar Más Fotos》二度挑戰年度專輯，若能獲獎，將打破葛萊美的語言高牆。外界普遍看好，肯卓克拉瑪在「年度專輯」贏面較大，而「年度製作」則極可能落入女神卡卡或壞痞兔手中。
流行與全球戰場 Rosé有望寫下K-Pop歷史
本屆流行類別的焦點全在東、西方連線跨界。Rosé與火星人布魯諾合作的〈APT.〉入圍「最佳流行組合／團體演出」，入圍一般類大獎。這首歌在全球病毒式的傳播力，讓葛萊美不得不正視K-Pop的影響力，若能獲獎，Rosé 將成為首位拿下一般類獎項的K-Pop歌手。 另外，新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）憑藉《Man's Best Friend》及單曲〈Manchild〉橫掃提名，氣勢如虹，極有機會在「年度歌曲」或「最佳流行歌唱專輯」獲獎，成為今年的獎項收割機。
搖滾類大獎 聯合公園VS怪人合唱團的世代之爭
搖滾樂迷今年最為激動，因為這是一場「傳奇回歸」的戰役。重組後的聯合公園（Linkin Park）以新專輯《From Zero》及單曲〈無盡虛空〉強勢入圍，對上睽違多年發片的歌德搖滾教父怪人合唱團（The Cure）。預測指出，聯合公園極具話題性的回歸與主唱更替的成功，讓他們在「最佳搖滾演出」呼聲極高；而怪人合唱團則可能憑藉深厚的藝術底蘊，在「最佳另類音樂專輯」中勝出。
影視黑馬 虛擬女團與甜茶的逆襲
而在視覺媒體類別中，則出現了有趣的黑馬。電影《Kpop 獵魔女團》的原創歌曲〈Golden〉入圍「年度歌曲」與「最佳流行組合」，由虛擬與跨界組合Huntr／x演唱，被視為今年最大的潛力股。同時，甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演並獻聲的《A Complete Unknown》入圍「最佳視覺合輯」，是否能擊敗《魔法壞女巫》（Wicked）、《罪人》（Sinners）強敵，成為影迷關注的焦點。
🎙️2026葛萊美獎完整入圍名單
📀【一般類 General Field】
📀年度製作 Record of the Year
〈DTMF〉— 壞痞兔
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Anxiety〉— 多琪 (Doechii)
〈Wildflower〉— 怪奇比莉
〈Abracadabra〉— 女神卡卡
〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
〈The Subway〉— 查普爾·蘿恩 (Chappell Roan)
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
📀年度專輯 Album of the Year
《Debí Tirar Más Fotos》— 壞痞兔
《Swag》— 小賈斯汀
《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團 (Clipse)
《狂亂》(Frenzy) — 女神卡卡
《GNX》— 肯卓克·拉瑪
《Mutt》— 萊昂·托馬斯 (Leon Thomas)
《Chromakopia》— 造物主泰勒 (Tyler, The Creator)
📀年度歌曲 Song of the Year
〈Abracadabra〉— 女神卡卡
〈Anxiety〉— 多琪
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
〈DTMF〉— 壞痞兔
〈Golden〉— Huntr/x (電影《Kpop 獵魔女團》)
〈Luther〉— 肯卓克拉瑪 & 詩莎
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Wildflower〉— 怪奇比莉
📀最佳新人 Best New Artist
奧莉維亞·迪恩 (Olivia Dean)
KATSEYE
The Marías
艾狄森·芮 (Addison Rae)
Sombr
Leon Thomas
艾力克斯·華倫 (Alex Warren)
蘿菈·楊 (Lola Young)
【流行、舞曲／電子類 Pop & Dance／Electronic Field】
📀最佳流行個人演出
〈Daisies〉— 小賈斯汀
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Disease〉— 女神卡卡
〈The Subway〉— 查普·蘿恩
〈Messy〉— 蘿菈·楊
📀最佳流行組合／團體演出
〈Defying Gravity〉— 辛西婭·艾利沃 & 亞莉安娜·格蘭德
〈Golden〉— Huntr/x
〈Gabriela〉— KATSEYE
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
〈30 for 30〉— 詩莎 & 肯卓克·拉瑪
📀最佳流行歌唱專輯
《Swag》— 小賈斯汀
《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
《美好的事》(Something Beautiful) — 麥莉·希拉
《狂亂》— 女神卡卡
《I've Tried Everything but Therapy (Part 2)》— 靈魂巨人泰迪 (Teddy Swims)
📀最佳舞曲／電子專輯
《Eusexua》— FKA Twigs
《Ten Days》— 又是佛萊迪 (Fred again..)
《Fancy That》— 粉紅豹女孩 (PinkPantheress)
《Inhale / Exhale》— 洛福斯 (RÜFÜS DU SOL)
《Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3》— 史奇雷克斯 (Skrillex)
【搖滾、金屬和另類音樂類 Rock, Metal & Alternative Field】
📀最佳搖滾演出
〈U Should Not Be Doing That〉— Amyl and the Sniffers
〈無盡虛空〉(Emptiness Machine) — 聯合公園 (Linkin Park)
〈Never Enough〉— 旋轉門樂團 (Turnstile)
〈Mirtazapine〉— 海莉·威廉斯 (Hayley Williams)
〈Changes (Live)〉— Yungblud feat. 努諾·貝當古 等人
📀最佳搖滾專輯
《Private Music》— Deftones
《I Quit》— 海慕樂團 (HAIM)
《From Zero》— 聯合公園
《Never Enough》— 旋轉門樂團
《Idols》— Yungblud
📀最佳另類音樂專輯
《Sable, Fable》— 美好冬季樂團 (Bon Iver)
《歌頌失落世界》(Songs of a Lost World) — 怪人合唱團 (The Cure)
《Don't Tap the Glass》— 造物主泰勒
《Moisturizer》— Wet Leg
《Ego Death at a Bachelorette Party》— 海莉·威廉斯
【節奏藍調、饒舌類 R&B, Rap Field】
📀最佳節奏藍調演出
〈Yukon〉— 小賈斯汀
〈It Depends〉— 克里斯小子 feat. 布萊森·提勒
〈Folded〉— 柯蘭妮 (Kehlani)
〈Mutt (Tiny Desk)〉— 萊昂·托馬斯
〈Heart of a Woman〉— Summer Walker
📀最佳饒舌表演
〈Outside〉— 卡蒂·B (Cardi B)
〈Chains & Whips〉— 雙彈夾樂團 feat. 肯卓克·拉瑪 & 菲董
〈Anxiety〉— 多琪
〈TV Off〉— 肯卓克·拉瑪 feat. Lefty Gunplay
〈Darling, I〉— 造物主泰勒 feat. Teezo Touchdown
📀最佳旋律饒舌表演
〈Proud of Me〉— Fridayy feat. 米克·米爾
〈Wholeheartedly〉— JID feat. Ty Dolla Sign & 6lack
〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
〈WeMaj〉— Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody
〈Somebody Loves Me〉— PartyNextDoor & Drake
📀最佳饒舌專輯
《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團
《Glorious》— GloRilla
《God Does Like Ugly》— JID
《GNX》— 肯卓克·拉瑪
《Chromakopia》— 造物主泰勒
【鄉村與美國根源音樂類 Country & American Roots Field】
📀最佳鄉村個人演出
〈Nose On the Grindstone〉— Tyler Childers
〈Good News〉— Shaboozey
〈Bad As I Used To Be〉— 克里斯·特普爾頓 (Chris Stapleton)
〈I Never Lie〉— Zach Top
〈Somewhere Over Laredo〉— Lainey Wilson
📀最佳當代鄉村專輯
《Patterns》— 凱爾茜·巴勒里尼 (Kelsea Ballerini)
《Snipe Hunter》— Tyler Childers
《Evangeline vs. the Machine》— 艾瑞克·裘奇 (Eric Church)
《Beautifully Broken》— 傑利·羅爾 (Jelly Roll)
《Postcards from Texas》— 米蘭達·藍珀特 (Miranda Lambert)
【視覺媒體類 Visual Media Field】
📀最佳視覺媒體原聲合輯
《A Complete Unknown》(提摩西·夏勒梅)
《F1 the Album》
《KPop Demon Hunters》
《Sinners》
《Wicked》(魔法壞女巫)
📀最佳視覺媒體原創歌曲
〈As Alive as You Need Me to Be〉— 九吋釘樂團 (《創：戰神》)
〈Golden〉— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)
〈I Lied to You〉— Miles Caton (《罪人》)
〈Never Too Late〉— 艾爾頓·強 & 布蘭迪·卡莉 (《艾爾頓強：Never Too Late》)
〈Sinners〉— Rod Wave (《罪人》)
🎙️資料來源：葛萊美獎官網官方臉書、官方網站