NBA美國職籃（National Basketball Association）今（30）日上演了一場足以載入史冊的新秀大戰。達拉斯獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與夏洛特黃蜂隊神射手克努佩爾（Kon Knueppel）同場較勁，分別爆砍49分與34分。這對曾在杜克大學（Duke）同窗、甚至還是「室友」的搭檔，今日不僅聯手寫下聯盟50多年來首見的紀錄，更用場上的火熱表現向全世界宣告：2025梯次的雙子星時代正式降臨。

50年一遇　弗拉格、克努佩爾同場飆分

根據NBA官方統計，弗拉格與克努佩爾成為聯盟史上首對在同一場比賽中、各自砍下30分以上的同校出身新秀。兩人全場合計貢獻83分，也打破了近50年來，新秀對陣時兩位球員合計得分的最高紀錄，統治力之強令全美媒體與球迷瞠目結舌。

弗拉格全場29投20中，攻下49分、10籃板，刷新了NBA青少年球員（19歲以下）的單場得分紀錄；克努佩爾則以16投10中（三分球12投8中）的高效率回敬34分，並在讀秒時刻抄截成功且兩罰俱中，帶領黃蜂以123：121驚險取勝。

克努佩爾成對手　弗拉格：他是我一生的兄弟

雖然在場上拚得火熱，但兩人的情誼在賽後採訪中表露無遺。弗拉格感性地表示，他對克努佩爾的表現一點也不意外：「我幾乎比任何人都了解他，畢竟我們去年在杜克是室友。我知道他的訓練有多刻苦、能力有多強，看到他取得這樣的成就，我替他感到驕傲。」

弗拉格還透露，儘管賽前兩人都沒有互發簡訊，但在場上不免會互相「鬥嘴」互噴垃圾話，「這就是找點樂子，能與他在最高殿堂對決，意義非凡。」

弗拉格和克努佩爾競爭新人王

克努佩爾在賽後受訪時，也對弗拉格給予極高評價：「庫珀（弗拉格）今晚的表現，堪稱我們本賽季對陣過的最強球員。如果今晚我們輸了，我一定會非常懊惱，因為他打了一場堪稱完美的比賽。」

目前這對「杜克雙子星」正穩居2025-26球季年度最佳新秀（ROY）預測榜的前兩名。克努佩爾強調，十多年後回看，他們都會把今晚看作一件極其特別的事：「他是我一生的兄弟，我們會在餘生中不斷回味這一整年。」

