▲小S（右）去年拿下金鐘綜藝節目主持人獎，她將獎座送給S媽（中），希望能填補大S過世後心中的空洞。（圖／翻攝自小S IG）

▲S媽（前排中）去年母親節曬出全家合照，強調一定會堅強起來。（圖／黃春梅臉書）

大S（徐熙媛）去年2月前往日本旅遊時，因染上流感併發肺炎去世，享年48歲。痛失愛女的S媽不僅天天以淚洗面，更曾因過度悲傷導致嚴重失眠、求助身心科，坦言「心破了個洞」。而大S離世將近1年，S媽也在兩位女兒的陪伴下，努力走出傷痛，不僅出席小型家族聚會，去年小S拿下金鐘綜藝節目主持人獎時，S媽看到獎座，久違露出笑容，感動且哽咽說：「補上我的心。」自從大S離世後，S媽多次在社群上表達心碎、思念女兒之情，形容自己「肝腸寸斷」，不僅失眠嚴重甚至求助身心科，天天吐露悲痛心聲也讓小S相當擔憂。不過在親友的陪伴下，S媽也漸漸重拾生活節奏，也鮮少在社群上發文。去年母親節，S媽與大女兒、小女兒小S、女婿具俊曄等人齊聚，寫下：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因為思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。」S媽也強調一定會堅強起來，也許不是立刻，但相信慢慢的、會越來越好。另外，小S為了讓媽媽能早點走出悲傷情緒，不僅停工陪伴她，去年金鐘獎她以《小姐不熙娣》勇奪「綜藝節目主持人獎」，在台上感性說想將此榮耀獻給S媽，希望能填補大S過世後心中的空洞。而S媽看到獎座後露出久違的笑容，笑淚交織說：「補上我的心。」並且對著鏡頭說「謝謝寶貝」，讓不少網友看了感動不已，也希望一家人能繼續堅強過生活。大S逝世將滿一年，老公具俊曄親自設計的紀念雕像已經完工，將於2月2日大S忌日當天於金寶山揭幕，對此《NOWNEWS今日新聞》詢問大S妹妹小S（徐熙娣），截稿前沒有回應。