2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽即將於2月13日至15日在洛杉磯隆重登場。本屆賽事邁入第75周年，除了回到洛杉磯快艇隊全新的科技主場「Intuit Dome」舉行，更將迎來史上最大規模的賽制變革。以下為《NOWNEWS》球迷整理的球員名單、全新賽制及賽程資訊懶人包，其中資訊包括2026年NBA全明星賽正賽先發陣容、賽制、新秀挑戰賽、以及眾所矚目的灌籃大賽、三分球大賽和技術挑戰賽資訊，還有轉播平台、主場座位表，供讀者參考。
一、2026年NBA全明星賽先發名單（由球迷、球員及媒體投票選出）
本屆賽事取消了位置限制，由洛杉磯湖人隊的Luka Dončić與密爾瓦基公鹿隊的Giannis Antetokounmpo分別領銜東西區得票王。值得注意的是，LeBron James中斷了連續21年入選全明星賽先發的紀錄，成為今年遺珠。
🏀東區先發：
📍Giannis Antetokounmpo（公鹿，前鋒/中鋒）
📍Jaylen Brown（塞爾提克，前鋒/後衛）
📍Jalen Brunson（尼克，後衛）
📍Cade Cunningham（活塞，後衛）
📍Tyrese Maxey（76人，後衛）
🏀西區先發：
📍Stephen Curry（勇士，後衛）
📍Luka Dončić（湖人，後衛）
📍Shai Gilgeous-Alexander（雷霆，後衛）
📍Nikola Jokić（金塊，中鋒）
📍Victor Wembanyama（馬刺，前鋒/中鋒）
二、2026年NBA全明星賽全新「USA vs. World」三隊賽制
2026年全明星賽捨棄傳統東西區對抗，改採循環賽制：
📌球員組成：將選出24名全明星，分為兩隊美國隊（Team USA）與一隊世界隊（Team World）。每隊至少8名球員。
📌比賽流程：三支隊伍進行循環賽。第1場由A隊對B隊，第2場由勝者對C隊，第3場由第1場敗者對C隊。
📌決賽：戰績最好的兩支隊伍晉級決賽爭奪冠軍。若戰績相同，將以淨勝分決定晉級資格。
📌時間：每場比賽限制為12分鐘。
三、2026年NBA全明星賽新秀挑戰賽（Rising Stars）分組
2026年NBA Castrol新秀挑戰賽球員名單
本屆賽事將由三支NBA新秀與二年級生組成的隊伍，以及一支完全由G聯盟球員組成的隊伍共同參賽。以下為正式分組名單：
🏀Melo隊
📍Stephon Castle – 聖安東尼奧馬刺
📍Donovan Clingman – 波特蘭拓荒者
📍Jeremiah Fears – 紐奧良鵜鶘
📍Cooper Flagg – 達拉斯獨行俠
📍Dylan Harper – 聖安東尼奧馬刺
📍Collin Murray – 多倫多暴龍
📍Reed Sheppard – 休士頓火箭
🏀Vince隊
📍Matas Buzelis – 芝加哥公牛
📍Cedric Coward – 曼斐斯灰熊
📍Egor Dëmin – 布魯克林籃網
📍VJ Edgecomb – 費城76人
📍Keyshawn George – 華盛頓巫師
📍Derik Queen – 紐奧良鵜鶘
📍Jaylen Wells – 曼斐斯灰熊
🏀T-Mac隊
📍Tre Johnson – 華盛頓巫師
📍Kon Knueppel – 夏洛特黃蜂
📍Ajay Mitchell – 奧克拉荷馬城雷霆
📍Alex Sarr – 華盛頓巫師
📍Cam Spencer – 曼斐斯灰熊
📍Jaylon Tyson – 克里夫蘭騎士
📍Kel-el Ware – 邁阿密熱火
🏀Austin隊（G聯盟隊）
📍Sean East II – 鹽湖城之星
📍Ron Harper Jr. – 緬因塞爾提克
📍David Jones Garcia – 奧斯汀馬刺
📍Yanic Konan Niederhäuser – 聖地牙哥快艇
📍Alijah Martin – 暴龍905
📍Tristen Newton – 里奧格蘭德山谷毒蛇
📍Yang Hansen（楊瀚森） – 瑞奇市混音
2026年NBA全明星周末期間，將於Peacock平台上直播這場令人熱血沸騰的「單敗淘汰制」錦標賽。根據NBA官方說明，聯盟各隊助教先投票選出21名NBA球員候選池，選票排名依據積分決定：積分最高的前10名新秀與前10名二年級生自動入選，最後一個席位則由新秀與二年級生中積分排在第11名的兩人中，得分較高者奪得。
📌比賽賽制： 在實際競賽中，A隊將在第一場比賽對陣B隊，C隊則在第二場對陣D隊。兩場比賽的勝者將晉級第三場的「冠軍決賽」。
📌教練團隊： 本屆賽事邀請了傳奇球星Carmelo Anthony、Tracy McGrady、Vince Carter以及Austin Rivers擔任榮譽教練。此外，每支隊伍還將配備一名來自全明星賽教練團的助理教練擔任執行總教練。
四、2026年NBA全明星賽進行場館與座位資訊
📌比賽場館：Intuit Dome（加州英格伍德）。這是快艇隊斥資20億美元打造的新主場。
特色位置：
📌The Wall（加油牆）：位於籃框後方、由51排連續階梯座位組成的瘋狂應援區。
📌科技化座席：全場配備LED互動螢幕與高科技感應裝置。
票價資訊：起價約1927美元，「The Wall」區域約2700美元起，場邊席則高達7250美元以上。
五、2026年NBA全明星賽灌籃大賽、三分球大賽、紀錄挑戰賽
灌籃大賽：湖人海耶斯、馬刺新秀布萊恩報名！衛冕冠軍麥克朗缺席
2026年NBA灌籃大賽的首波參賽名單正式出爐，根據權威記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人隊的7呎長人Jaxson Hayes以及聖安東尼奧馬刺隊的6呎6吋菜鳥Carter Bryant已接受邀請。Hayes近期才在對陣公牛的比賽中上演驚人的胯下換手扣籃，展現驚人彈跳力；而身為去年第14順位新秀的Bryant也準備在星光熠熠的洛杉磯舞台一展身手。
然而，過去三年的灌籃大賽霸主Mac McClung已確認今年不會參賽，這意味著2月14日的灌籃大賽將迎來全新的王者。
三分球大賽與技術挑戰賽：Intuit Dome科技助陣，各界期待星光名單
與灌籃大賽同日舉行的三分球大賽與技術挑戰賽，雖然正式參賽名單尚未完整公布，但已成為球迷熱議的焦點。本屆全明星週末由洛杉磯快艇主場Intuit Dome承辦，場館配備的頂尖科技預計將為這兩項強調精準度與技巧的賽事帶來前所未有的視覺體驗。
外界預測，隨著Stephen Curry、Jalen Brunson等頂尖外線好手入選全明星先發，這些球星是否會加碼出戰三分球大賽，將是聯盟後續公布消息的觀察重點。
六、2026年NBA全明星賽全明星周末賽程表（台灣時間）
📌2月14日（六）：名人賽、新秀挑戰賽（09:00開始）、HBCU經典賽。
📌2月15日（日）：全明星媒體日、三分球大賽、灌籃大賽、技術挑戰賽。
📌2月16日（一）：第75屆NBA全明星正賽（05:00開始）。
七、2026年NBA全明星賽直播與收視指南
本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。
📌電視轉播：NBC。
📌網路串流：Peacock、NBA TV。
📌台灣收視：預計由緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass提供全程直播。
2026年NBA全明星賽落腳快艇新主場
第75屆NBA全明星賽將於2026年2月15日在加州英格伍德（Inglewood）正式登場，本次由洛杉磯快艇隊擔任東道主，比賽地點選在具備尖端科技的新場館「Intuit Dome」。這不僅是洛杉磯大都會區第七次舉辦此體壇盛事，更是自1983年以來，全明星賽首度重返英格伍德。值得注意的是，本次賽事將由NBC電視台進行全美直播，這也是該頻道自2002年後再次與NBA合作全明星賽轉播，屆時Peacock平台也將同步提供線上串流。
致敬奧運 2026年NBA全明星賽迎歷史性賽制變革
為提升競爭力並響應同期的2026冬季奧運，NBA主席席爾佛（Adam Silver）正式宣布全明星正賽將迎來革命性的「美國對抗世界」新賽制。不同於傳統的東西區對抗，本屆賽事將由兩支「美國隊」與一支「世界聯軍隊」組成三方勢力。每隊至少由8名球員組成，進行單循環賽。預賽戰績最佳的兩支隊伍將晉級最終冠軍賽，若戰績持平則以淨勝分分勝負。此外，所有賽事均採每場12分鐘的限時制，旨在透過國家榮譽感的對抗與精簡緊湊的節奏，重新激發球迷的熱情。
消息來源：sportingnew、維基百科、NBC
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆賽事取消了位置限制，由洛杉磯湖人隊的Luka Dončić與密爾瓦基公鹿隊的Giannis Antetokounmpo分別領銜東西區得票王。值得注意的是，LeBron James中斷了連續21年入選全明星賽先發的紀錄，成為今年遺珠。
🏀東區先發：
📍Giannis Antetokounmpo（公鹿，前鋒/中鋒）
📍Jaylen Brown（塞爾提克，前鋒/後衛）
📍Jalen Brunson（尼克，後衛）
📍Cade Cunningham（活塞，後衛）
📍Tyrese Maxey（76人，後衛）
📍Stephen Curry（勇士，後衛）
📍Luka Dončić（湖人，後衛）
📍Shai Gilgeous-Alexander（雷霆，後衛）
📍Nikola Jokić（金塊，中鋒）
📍Victor Wembanyama（馬刺，前鋒/中鋒）
2026年全明星賽捨棄傳統東西區對抗，改採循環賽制：
📌球員組成：將選出24名全明星，分為兩隊美國隊（Team USA）與一隊世界隊（Team World）。每隊至少8名球員。
📌比賽流程：三支隊伍進行循環賽。第1場由A隊對B隊，第2場由勝者對C隊，第3場由第1場敗者對C隊。
📌決賽：戰績最好的兩支隊伍晉級決賽爭奪冠軍。若戰績相同，將以淨勝分決定晉級資格。
📌時間：每場比賽限制為12分鐘。
三、2026年NBA全明星賽新秀挑戰賽（Rising Stars）分組
2026年NBA Castrol新秀挑戰賽球員名單
本屆賽事將由三支NBA新秀與二年級生組成的隊伍，以及一支完全由G聯盟球員組成的隊伍共同參賽。以下為正式分組名單：
🏀Melo隊
📍Stephon Castle – 聖安東尼奧馬刺
📍Donovan Clingman – 波特蘭拓荒者
📍Jeremiah Fears – 紐奧良鵜鶘
📍Cooper Flagg – 達拉斯獨行俠
📍Dylan Harper – 聖安東尼奧馬刺
📍Collin Murray – 多倫多暴龍
📍Reed Sheppard – 休士頓火箭
📍Matas Buzelis – 芝加哥公牛
📍Cedric Coward – 曼斐斯灰熊
📍Egor Dëmin – 布魯克林籃網
📍VJ Edgecomb – 費城76人
📍Keyshawn George – 華盛頓巫師
📍Derik Queen – 紐奧良鵜鶘
📍Jaylen Wells – 曼斐斯灰熊
📍Tre Johnson – 華盛頓巫師
📍Kon Knueppel – 夏洛特黃蜂
📍Ajay Mitchell – 奧克拉荷馬城雷霆
📍Alex Sarr – 華盛頓巫師
📍Cam Spencer – 曼斐斯灰熊
📍Jaylon Tyson – 克里夫蘭騎士
📍Kel-el Ware – 邁阿密熱火
📍Sean East II – 鹽湖城之星
📍Ron Harper Jr. – 緬因塞爾提克
📍David Jones Garcia – 奧斯汀馬刺
📍Yanic Konan Niederhäuser – 聖地牙哥快艇
📍Alijah Martin – 暴龍905
📍Tristen Newton – 里奧格蘭德山谷毒蛇
📍Yang Hansen（楊瀚森） – 瑞奇市混音
📌比賽賽制： 在實際競賽中，A隊將在第一場比賽對陣B隊，C隊則在第二場對陣D隊。兩場比賽的勝者將晉級第三場的「冠軍決賽」。
📌教練團隊： 本屆賽事邀請了傳奇球星Carmelo Anthony、Tracy McGrady、Vince Carter以及Austin Rivers擔任榮譽教練。此外，每支隊伍還將配備一名來自全明星賽教練團的助理教練擔任執行總教練。
四、2026年NBA全明星賽進行場館與座位資訊
📌比賽場館：Intuit Dome（加州英格伍德）。這是快艇隊斥資20億美元打造的新主場。
特色位置：
📌The Wall（加油牆）：位於籃框後方、由51排連續階梯座位組成的瘋狂應援區。
📌科技化座席：全場配備LED互動螢幕與高科技感應裝置。
票價資訊：起價約1927美元，「The Wall」區域約2700美元起，場邊席則高達7250美元以上。
灌籃大賽：湖人海耶斯、馬刺新秀布萊恩報名！衛冕冠軍麥克朗缺席
2026年NBA灌籃大賽的首波參賽名單正式出爐，根據權威記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人隊的7呎長人Jaxson Hayes以及聖安東尼奧馬刺隊的6呎6吋菜鳥Carter Bryant已接受邀請。Hayes近期才在對陣公牛的比賽中上演驚人的胯下換手扣籃，展現驚人彈跳力；而身為去年第14順位新秀的Bryant也準備在星光熠熠的洛杉磯舞台一展身手。
然而，過去三年的灌籃大賽霸主Mac McClung已確認今年不會參賽，這意味著2月14日的灌籃大賽將迎來全新的王者。
三分球大賽與技術挑戰賽：Intuit Dome科技助陣，各界期待星光名單
與灌籃大賽同日舉行的三分球大賽與技術挑戰賽，雖然正式參賽名單尚未完整公布，但已成為球迷熱議的焦點。本屆全明星週末由洛杉磯快艇主場Intuit Dome承辦，場館配備的頂尖科技預計將為這兩項強調精準度與技巧的賽事帶來前所未有的視覺體驗。
外界預測，隨著Stephen Curry、Jalen Brunson等頂尖外線好手入選全明星先發，這些球星是否會加碼出戰三分球大賽，將是聯盟後續公布消息的觀察重點。
六、2026年NBA全明星賽全明星周末賽程表（台灣時間）
📌2月14日（六）：名人賽、新秀挑戰賽（09:00開始）、HBCU經典賽。
📌2月15日（日）：全明星媒體日、三分球大賽、灌籃大賽、技術挑戰賽。
📌2月16日（一）：第75屆NBA全明星正賽（05:00開始）。
本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。
📌電視轉播：NBC。
📌網路串流：Peacock、NBA TV。
📌台灣收視：預計由緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass提供全程直播。
第75屆NBA全明星賽將於2026年2月15日在加州英格伍德（Inglewood）正式登場，本次由洛杉磯快艇隊擔任東道主，比賽地點選在具備尖端科技的新場館「Intuit Dome」。這不僅是洛杉磯大都會區第七次舉辦此體壇盛事，更是自1983年以來，全明星賽首度重返英格伍德。值得注意的是，本次賽事將由NBC電視台進行全美直播，這也是該頻道自2002年後再次與NBA合作全明星賽轉播，屆時Peacock平台也將同步提供線上串流。
致敬奧運 2026年NBA全明星賽迎歷史性賽制變革
為提升競爭力並響應同期的2026冬季奧運，NBA主席席爾佛（Adam Silver）正式宣布全明星正賽將迎來革命性的「美國對抗世界」新賽制。不同於傳統的東西區對抗，本屆賽事將由兩支「美國隊」與一支「世界聯軍隊」組成三方勢力。每隊至少由8名球員組成，進行單循環賽。預賽戰績最佳的兩支隊伍將晉級最終冠軍賽，若戰績持平則以淨勝分分勝負。此外，所有賽事均採每場12分鐘的限時制，旨在透過國家榮譽感的對抗與精簡緊湊的節奏，重新激發球迷的熱情。