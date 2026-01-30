我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前76人隊面臨巨大的贏球壓力，恩比德、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）三人的薪資總和高達1.44億美元（約新台幣45.37億元），幾乎壓垮球隊薪資空間。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人隊昨（29）日在主場驚險逆轉沙加緬度國王，靠著當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）的準絕殺上籃，以113：111守住勝利。儘管戰績來到26勝21敗，但與頂級強權仍有落差。當家球星恩比德（Joel Embiid）賽後語出驚人，直接向球團高層公開喊話，希望在季中交易截止日前「不要再省錢節稅」，應全力補強爭冠戰力。目前76人隊面臨巨大的贏球壓力，恩比德、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）三人的薪資總和高達1.44億美元（約新台幣45.37億元），幾乎壓垮球隊薪資空間。生涯5度止步季後賽第2輪的恩比德，在接受媒體訪問時直言，球隊不能再躊躇不前。「過去幾年，我們一直在躲避奢侈稅。」恩比德透過美媒《PHLY Sports》表示，「我不知道制服組會做什麼，但我希望我們能有機會出去競爭。希望我們能考慮在交易截止日前提升戰力，因為我覺得我們今年大有可為。」儘管76人目前勝率超過5成，但在競爭激烈的東區，這樣的表現依舊不是爭冠級別的球隊。隨著恩比德與喬治的大約對球隊的負擔日益加重，費城正處於「Win Now」的關鍵時刻。美媒分析，76人目前後場深度充足，擁有馬克西與潛力新秀麥凱恩（Jared McCain），但側翼高度與大前鋒的空缺仍是明顯漏洞。為了應對聯盟其他強權，費城迫切需要找來「3D球員」。事實上，76人手頭上還是有幾張不錯的牌。具備即戰力的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）被認為是潛在的交易籌碼，球團極有可能動用這些資產來換取更有體型優勢的側翼大鎖。NBA豪華稅是聯盟為防止球隊薪資無限制膨脹、維持整體競爭平衡所設立的制度。當球隊的總薪資超過聯盟每年設定的奢侈稅起徵線時，超出的金額就必須繳納豪華稅。奢侈線是依據聯盟籃球相關收入約55%計算而成，因此每個賽季都會有所不同。豪華稅採用累進稅率制度，球隊超出奢侈線的金額越多，需繳納的稅率就越高；若球隊在4年內有3次超過奢侈線，還會被視為累犯，適用更高的懲罰性稅率，最高可能達到超額金額的3.75倍甚至更高。值得一提的是，各隊繳納的豪華稅款，會分配給未繳稅的球隊，並部分用於球員福利與退休金計畫。透過這樣的機制，聯盟一方面限制高支出球隊過度堆疊戰力，另一方面也讓財務較保守的球隊獲得補償，同時使超支球隊在交易與補強上承擔更多限制與成本。