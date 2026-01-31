我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

針對近期社群媒體上瘋傳克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers)二年級後衛J.泰森(Jaylon Tyson)因對L.詹姆斯(LeBron James)發表不敬言論，遭到NBA美國職籃（National Basketball Association）開罰3.5萬美元(約合新台幣112萬元)一事，經美國媒體查核證實，此為子虛烏有的假消息。事件源於日前騎士主場迎戰洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers)的比賽。詹姆斯重返克里夫蘭雖獲得致敬影片與球迷掌聲，但騎士小將們在場上毫不留情。賽後，攻下20分的泰森與球隊一哥D.米契爾(Donovan Mitchell)一同受訪時，這番言論隨即在網路上引發軒然大波，隨後更有未經證實的病毒式貼文聲稱，泰森因這番「大不敬」的言論遭聯盟罰款3.5萬美元。然而，根據報導指出，NBA官方、騎士球團以及各大權威記者皆未發布任何相關罰款通知。聯盟極少針對此類僅涉及球隊地位比較、且無明顯侮辱性字眼的言論進行罰款處分。米契爾在事發當下立即展現領袖風範為學弟緩頰，強調詹姆斯為這座城市帶來52年來首座冠軍，「他奠定了這裡的基礎。」而泰森隨後也透過個人採訪公開澄清並致歉，強調自己從小看詹姆斯打球長大，更是騎士死忠球迷。「他是史上最偉大的球員之一，」泰森解釋道，「我無意貶低他的成就，我只是想給予米契爾應有的讚賞(give flowers)。」他表示願意為感到被冒犯的球迷承擔責任。該場比賽騎士在米契爾25分與泰森20分的帶領下，成功限制詹姆斯僅攻下11分，最終擊退湖人。隨著詹姆斯可能在生涯晚期三度回歸騎士的傳聞甚囂塵上，這段「新舊基石」的插曲雖被證實罰款為假，卻也為雙方未來的互動增添了不少話題。