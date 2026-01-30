我是廣告 請繼續往下閱讀

勇士想透過交易延攬聯盟一線巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）消息持續發酵，ESPN記者史萊特（Anthony Slater）今（30）日於節目《NBA Today》上，談到關於勇士追逐字母哥的動態，提到勇士已經與公鹿取得聯繫，預計將搬出以選秀籤為主、很有份量的報價，至於公鹿到底想要什麼，「勇士制服組會在未來一周內嘗試問出答案。」勇士在巴特勒（Jimmy Butler）重傷整季報銷後，柯瑞（Stephen Curry）時代下的奪冠窗口已經逐漸關閉，過去勇士一直維持著兼顧現在與未來的雙線並進策略，因而很保護2026年以後的首輪選秀籤，直到聯盟當代巨星字母哥成為潛在交易對象，才讓制服組動搖。史萊特於報導中表明，勇士在過去一周已經聯繫公鹿，主動透露給對方：「如果事態發展到那個階段（確定交易掉字母哥），他們會把一份非常有吸引力的報價擺上交易桌。」若公鹿真的打算出售字母哥，勢必吸引各隊爭搶，與更多戰績不佳的重建球隊相比，勇士搬出的籌碼可能會落居下風，因而決定先下手為強。據傳唯一能讓公鹿展開談判的，就是多張首輪選秀籤，而非即戰力或是年輕球員，史萊特也認為，若是字母哥爭奪戰演變成選秀籤大戰，勇士就有機會笑到最後。「勇士一直很保護這些首輪籤，但這是字母哥，是他們一直打算出手的頂級球星，包含2028、2030甚至2032年，這些首輪籤都可能被擺上交易桌。」至於公鹿是否會同意這樁足以撼動聯盟版圖的交易案，應該說，這樁交易絕非短期內就會完成，史萊特也補充道，「這就是勇士主動聯繫公鹿的原因，他們接下來一周將嘗試把答案問出來。」根據多方美國媒體報導，勇士內部已經研擬出字母哥交易包裹的初步架構，其中包含包含2026年、2028年、2030年（前20順位保護）與2032年以上4張首輪籤，以及2031年首輪互換權（無保護）。