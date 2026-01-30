台中藝術電影殿堂「中山73影視藝文空間」2月分主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，
將播映舒淇的《女孩》、《千禧曼波》、《刺客聶隱娘》等代表作。而彭于晏主演、 榮獲坎城影展「一種注目」大獎作品《狗陣》也將推出，此外還有去年在台大熱賣的巨片《96分鐘》製片鄒介中分享在台中拍攝的幕後祕辛，精彩可期。
舒淇經典3連發 彭于晏獲獎佳片登台
「中山73」2月分焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，呈現金馬獎影后舒淇3部重要作品，
其中最受矚目的是舒淇首度執導的《女孩》，讓她榮獲釜山國際影展最佳導演大獎，她以自身童年遭遇為角色原型，面對過去的傷痕，勇氣讓人佩服。舒淇與侯孝賢導演合作的《千禧曼波》和《刺客聶隱娘》也會重現觀眾眼前，值得把握機會。
而在2月分的「首輪電影」單元，首推由彭于晏主演、
管虎執導的《狗陣》，本片曾入選奧斯卡最佳國際電影15強， 日前更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。 劇情描述剛出獄的彭于晏重返故鄉，他為生計以捕運流浪狗為業， 卻遭流浪黑狗反咬一口。兩個「不打不相識」 的靈魂相濡以沫產生感情，讓他決定展開拯救流浪狗。 奧斯卡熱門片登場 《情感的價值》演出精彩
該片在甘肅省酒泉市的邊陲小鎮拍攝，將當地滄涼卻飽富生命力的景色盡收鏡頭下，彭于晏和狗明星「小辛」有著真摯動人的演出，「小辛」更勇奪坎城「
狗狗金棕櫚獎」，彭于晏在電影殺青後也正式領養小辛， 並安排長住台灣，成為一段佳話。《狗陣》則有盛大上映的計畫，由於大陸電影的身分臨時卡關，現在「中山73」小規模限定場次推出，觀眾不要錯過。
2月「首輪電影」另將播映甫獲奧斯卡最佳影片等9項提名的《
情感的價值》，才拿下金球獎最佳男配角獎的瑞典資深影帝史戴倫史柯斯嘉、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇在片中扮演感情不睦的父女，演出極為搶眼，網上引發熱烈討論，口碑強勁，值得在奧斯卡頒獎前細細品味。更多節目資訊可以上「中山73影視藝文空間」 臉書粉絲專頁查詢。
