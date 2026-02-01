我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Westlife西城男孩宣布25週年將於本月在高雄舉行，3成員領軍攜手台北愛樂呈現管弦樂版金曲，將皇家阿爾伯特音樂廳特別演出搬到台灣。（圖／翻攝自臉書Westlife）

▲2月演唱會攻略。（圖／NOWNEWS社群中心）

2026年2月演唱會強檔連發，從農曆年前一路嗨到新春開工！在迎接金馬年農曆春節之前，嘻哈天團「頑童MJ116」率先在台中開場，要用最燥的節奏陪老鄉（粉絲名）們在過年前先釋放壓力，此外，西洋傳奇男團西城男孩與金曲歌后魏如萱也將在年前接力登場，分別在高雄與台北陪伴歌迷。而本月最重量級的壓軸大禮，則是國寶天后「二姐」江蕙將於農曆春節期間重返台北小巨蛋，一連五場的傳奇美聲，將成為樂迷最頂級的新春賀禮。農曆年假前的最後衝刺，就讓音樂來提振精神！頑童MJ116於（1）日在台中洲際棒球場舉辦大型演唱會，不要讓中台灣的歌迷在年前「幹大事」。同一天，基隆表演藝術中心則走溫馨路線，「基隆青春LA-JI-O 2025」集結陳孟賢、杜忻恬、李子森三位實力派唱將，復刻經典台語金曲，是年前帶長輩聽歌的最佳選擇。西洋經典男團西城男孩（Westlife）將於（5）日到高雄流行音樂中心，帶來一首首回憶殺金曲，為農曆年前的港都增添國際星光。緊接著，金曲歌后魏如萱將於2月7日、8日週末時段攻佔台北小巨蛋，以她獨特的嗓音與怪誕魅力，在年節前夕為疲憊的靈魂進行一場音樂療癒。等到農曆春節（2/17）正式登場後，樂壇將迎來本月最高潮。去年舉辦復出演唱會的「二姐」江蕙，為了圓歌迷加場的夢，將於大年初四2月20日起，在台北小巨蛋展開一連五場的演唱會，可說是二姐送給全台歌迷的開春大紅包，以溫暖歌聲陪伴大家開啟嶄新的一年。