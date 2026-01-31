我是廣告 請繼續往下閱讀

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽冠軍賽昨（30）日點燃戰火，由上海正大龍交手深圳藍襪，前中華職棒富邦悍將投手陳冠勳扛下上海先發重任，繳出7局無失分好投，是他西進後最出色一役，上海最終以3：1擊退深圳，在3戰2勝的冠軍賽中率先聽牌。CPB立春聯賽例行賽於28日結束，深圳藍襪以第1名晉級冠軍賽，上海正大龍與福州海俠則是先晉級外卡賽，最終由上海以4：2擊退福州，闖進冠軍賽。昨日深圳與上海進行3戰2勝制的冠軍賽首戰，上海推出前富邦悍將投手陳冠勳，深圳則是由洋投阿庫尼亞（Jose Acuna）掛帥主投。前役上海在4局上先發制人，林益全失誤上壘、巴奇達魯・妮卡兒敲安，隨後著推進與暴投，林益全回到本壘替上海先馳得點，楊勝奧補上適時安打，替上海取得2：0領先，6局上上海再靠著深圳的連續失誤攻下第3分。深圳前7局遭到陳冠勳的壓制，打線僅敲出3安，毫無得分機會，直到8局下陳冠勳退場後才突破鴨蛋，終場上海就以3：1擊退深圳，取得聽牌。陳冠勳在前役繳出西進後的投球代表作，主投7局無失分，僅被敲出3安，另外送出8次三振、3次保送。加上例行賽5場登板，陳冠勳在立春聯賽總計拿下2勝，投30局僅失5分（3分責失），繳出鬼神的防禦率0.90、WHIP 1.07。陳冠勳現年27歲，2021年中華職棒選秀落選，後靠著自培球員身份加入悍將，2023年球季，陳冠勳單季出賽54場，拿下10次中繼成功，防禦率3.47，不過2024年球季僅有6場出賽，留下防禦率10.80的成績，該年底向悍將申請任意引退，生涯在一軍出賽75場，防禦率4.62。打者方面，林益全5打數無安打並吞下1次三振、巴奇達魯‧妮卡兒4打數1安打、張育誠2打數無安打另外選到1次保送。