洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers)中鋒J.海斯(Jaxson Hayes)披上斯洛維尼亞國家隊戰袍，與NBA美國職籃（National Basketball Association）隊友L.唐西奇(Luka Doncic)在國際賽場聯手的計畫即將成真。早在去年10月19日，出生於奧克拉荷馬州的海斯便已證實正在尋求取得斯洛維尼亞護照，藉此獲得FIBA認可的歸化球員資格。他坦言，促使他做出此決定的主因，源自對美國籃協(USA Basketball)選訓過程的挫折感。「美國隊並沒有公開測試(open tryouts)，」海斯當時受訪時直言，「我覺得有些受邀參加美國隊訓練營的人根本不該出現在那裡。我只想在這個舞台上打球...為了能站上那個舞台，我不惜付出任何代價。」這項歸化案若順利完成，意味著海斯將能與他在湖人的明星隊友唐西奇在國家隊重聚，進一步強化斯洛維尼亞的禁區戰力。正處於效力湖人第三個賽季的海斯，本季展現極高效率，場均貢獻6.4分、3.9籃板，投籃命中率高達77.3%，三分球命中率更是維持完美的100%。