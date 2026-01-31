我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）費城費城人隊40歲投手羅伯森（David Robertson）今（31）日正式宣布退休，生涯共在大聯盟出賽17個球季，並曾效力於8支球隊。羅伯森生涯起點於紐約洋基隊，曾與前旅美強投王建民當過隊友，也是2009年奪冠班底，羅伯森在退休聲明中坦言告別並不容易，「但我懷著深切的感激之情告別，感謝每一個機會、挑戰和回憶。我將永遠感激這項運動，以及每一位讓這段旅程變得非凡的人。」現年40歲的羅伯森，生涯從洋基隊起步，在2006年大聯盟選秀第17輪入隊，並且在2008年升上大聯盟，與前台灣旅美強投王建民成為隊友。羅伯森在2009年隨著洋基隊奪下世界大賽冠軍，在傳奇投手李維拉（Mariano Rivera）退役後，羅伯森有過終結者經驗。2014年羅伯森離開洋基隊，先後效力白襪隊、費城人隊、光芒隊、小熊隊、大都會隊、馬林魚隊和遊騎兵隊隊，也曾短暫重返洋基隊。即便在職業生涯末期，羅伯森始終相當熱門，去年賽季中加盟費城人隊，是他生涯第3度待在費城人隊。羅伯森表現最出色的一個賽季是2011年在洋基隊，當時他在70場比賽中投出1.07的防禦率，並展現了在壘上有人時化解危機的過人天賦。2014年，羅伯森在洋基隊創下生涯單季最多的39次救援成功。最終羅伯森留下881場出賽，68勝46敗、206次中繼成功、179次救援成功，防禦率2.93的成績。羅伯森在他退休聲明中提到，「我已決定是時候高掛球鞋，從自我有記憶以來就深愛著的運動中退休。在過去的19個賽季中，棒球賦予我的遠比我夢想中的還要多。從贏得世界大賽、參加全明星賽，到代表美國隊並帶回世界棒球經典賽金牌與奧運銀牌。我有幸能與傑出的隊友並肩作戰，向優秀的教練學習，並受到那些感覺像家人一般的球團歡迎。」羅伯森感謝所有的訓練員、工作人員、球團制服組以及每一位幕後功臣，「感謝你們所做的一切。也要感謝支持我的球迷們，你們的熱情每一天都在激勵著我。」羅伯森表示，最重要的是，謝謝妻子和孩子，「你們的愛、犧牲、耐心與奉獻，成就了這段職業生涯。當我離開球場之際，我很興奮能回家與家人團聚。」羅伯森說，接下來將專注於自己的農場，並繼續發展「High Socks for Hope」基金會，「在棒球之外，幫助家庭在災後重建，一直是我人生中最有成就感的部分之一。」最後他坦言告別並不容易，「但我懷著深切的感激之情告別，感謝每一個機會、挑戰和回憶。我將永遠感激這項運動，以及每一位讓這段旅程變得非凡的人。」