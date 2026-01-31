我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前共有包含勇士、熱火、灰狼及尼克在內的6支球隊對「字母哥」表達濃厚興趣。（圖／美聯社／達志影像）

▲本月因十字韌帶斷裂導致賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler），若被放入交易包，公鹿隊是否願意等待其康復，將是交易能否達成的關鍵變數。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數階段，密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞再度引爆聯盟。根據NBC體育記者Monte Poole報導，金州勇士隊正積極推動這筆震驚世人的交易，且球團內部已有共識：除了當家球星柯瑞（Stephen Curry）外，其餘資產皆可擺上談判桌。Monte Poole指出，勇士隊消息人士透露，在圍繞阿德托昆博的潛在交易討論中，柯瑞是球隊陣中唯一的「不可觸碰（Untouchable）」資產。為了滿足公鹿隊的報價，勇士已做好付出極高代價的準備。ESPN記者Brian Windhorst也表示，相對於其他需要拉入第三方甚至第四方球隊才能完成交易的競爭者，勇士具備單獨推進談判的條件，是目前最被看好的潛在下家。目前共有包含勇士、熱火、灰狼及尼克在內的6支球隊對「字母哥」表達濃厚興趣。ESPN專家Bobby Marks分析，勇士隊擁有最具吸引力的報價路徑，他們最高能提供2026年、2028年、2030年（前20順位保護）以及2032年的4個首輪選秀權，外加1個首輪互換權。由於阿德托昆博本季薪資高達5410萬美元，勇士若要達成交易，必須在薪資匹配上下足功夫。除了首輪籤外，格林（Draymond Green，本季薪資約2590萬美元）或潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga，本季薪資2250萬美元）都可能被納入包裝。此外，本月因十字韌帶斷裂導致賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler），若被放入交易包，公鹿隊是否願意等待其康復，將是交易能否達成的關鍵變數。儘管目前因小腿傷勢缺陣，阿德托昆博本季仍繳出場均28分、10籃板、5.6助攻的頂級數據，投籃命中率高達64.5%。隨著公鹿隊開始傾聽各界報價，這場涉及多支強權的「字母哥」爭奪戰，預計將在接下來幾天內進入白熱化階段。