隨著密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）被擺上交易賽道，聯盟各隊正蠢蠢欲動。根據《Cleveland.com》記者Chris Fedor最新報導，克里夫蘭騎士隊雖然面臨複雜的薪資結構挑戰，但仍被視為潛在的「新買家」之一，且不排除在交易截止日前發動重磅交易，而若他們出手，球隊年度最佳防守球員（DPOY）莫布利（Evan Mobley）可能成為籌碼。
騎士隊考慮加入爭奪戰 對手高層爆料
雖然目前尚無跡象顯示騎士已正式遞交報價，但一名競爭對手的高層向Chris Fedor直言：「那是Giannis，光是這個名字就說明了一切。」儘管騎士隊目前身處「第二層薪資圍裙（Second Apron）」限制，無法在交易中聚合球員薪資，且不能收回比送出更多的金額，讓交易難度極高，但為了得到這位過去7年MVP投票皆排名前4的巨星，騎士球團正積極尋求升級戰力的可能性。
莫布利恐成交易天平關鍵
ESPN記者Brian Windhorst與Chris Fedor皆指出，若騎士真的要推動阿德托昆博的交易，去年的年度最佳防守球員（DPOY）莫布利將會是談判桌上的核心籌碼。莫布利的防守統治力與潛力被認為是少數能打動公鹿隊的優質資產。雖然騎士近期取得5連勝且近8戰7勝，戰績正向提升，但球團仍面臨必須在季後賽更進一步的巨大壓力。
亨特可能與湖人八村壘互換？
除了追求大牌球星，騎士隊也正在處理陣中前鋒亨特（De'Andre Hunter）與後衛鮑爾（Lonzo Ball）的去留。消息指出，騎士已與湖人隊討論過一項交易框架：騎士送出亨特，換回八村壘（Rui Hachimura）與新秀柯奈特（Dalton Knecht）。此外，騎士也對國王隊後衛艾利斯（Keon Ellis）及獨行俠隊前鋒馬歇爾（Naji Marshall）展現濃厚興趣，後者的潛在交易可能涉及鮑爾與未來的選秀資產。
鎖定多名角色球員 騎士總管欲大動干戈
除了上述目標，公牛隊多桑姆（Ayo Dosunmu）、鵜鶘隊貝伊（Saddiq Bey）以及巫師隊尚帕妮（Justin Champagnie）也都在騎士隊的觀察名單中。儘管騎士隊目前僅剩2031年或2032年的首輪選秀權可供交易，但面對交易截止日的逼近，騎士顯然不想在這次的球員異動潮中缺席。
消息來源：Cleveland.com
