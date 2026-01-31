隨著密爾瓦基公鹿隊對交易「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）持開放態度，全聯盟都在關注這位兩屆MVP的去向。根據ESPN記者Tim Bontemps與Brian Windhorst的最新報導，雖然多支球隊展現興趣，但預計這場交易大戲不會在短期內落幕，如果拖到今年夏天，許多球隊都可能加入戰局，包括能使用最多三枚首輪選秀權的洛杉磯湖人。
湖人休賽季能用3首輪交易字母哥
《The Ringer》資深記者Zach Lowe指出，湖人隊是阿德托昆博感興趣的目標球隊之一。然而，受限於目前的交易規定，湖人現在僅能提供1個首輪選秀權（2031年或2032年），籌碼吸引力相對不足。若等到今年休賽季，湖人將可動用2026年、2031年與2033年共3個首輪選秀權進行交易，這將使湖人在今夏具備更強大的競爭力。公鹿總管霍斯特（Jon Horst）預計會等到選秀順位出爐後，在休賽季評估所有選項，以確保換回最優厚的回報。
76人拒絕放手埃奇庫姆 暴龍籌碼不符公鹿胃口
76人隊雖然傳出阿德托昆博對與馬克西（Tyrese Maxey）合作感興趣，但根據《PHLY Sports》報導，聯盟消息來源已徹底否認76人會參與爭奪的可能性。關鍵在於76人絕不願意將表現亮眼的超級新人VJ·埃奇庫姆（VJ Edgecombe）納入任何交易包中，即便是面對「字母哥」也不例外。
另外，報導指出，公鹿若要與暴龍隊交易，底線必然包含全明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）。儘管暴龍能提供4個首輪籤與3個選秀互換權，並搭配博伊斯（Collin Murray-Boyles）等潛力股，但若不送出巴恩斯，這筆交易被視為微乎其微。
傷勢與高額續約金成球團考量關鍵
阿德托昆博目前因小腿拉傷無限期缺陣，這增加了公鹿隊選擇觀望至夏季的動機。此外，追求者的另一大考量是「字母哥」將在10月獲得續約資格，預計可簽下4年2.75億美元的超級巨約。ESPN記者Windhorst透露，已有一支具備雄厚籌碼的球隊因考量到這份合約將延續至其33歲以後，對是否投入交易感到猶豫。
目前包括尼克隊與熱火隊在內的多支強權，也都被預期在夏季能提供比現在更豐富的選秀資產。公鹿隊目前並不急於扣動扳機，傾向於讓阿德托昆博休養，甚至進入「擺爛模式」以保護其2026年的選秀權益，等待夏季市場最高價者出現。
消息來源：ESPN
