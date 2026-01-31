我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（31）日客場挑戰華盛頓巫師隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Dončić）賽前因左踝痠痛被列為出賽成疑，但他最終帶傷上陣，並在上半場就寫下驚人的大三元紀錄。在唐西奇全場37分的領軍下，湖人終場以142：111血洗巫師，收下對戰7連勝，戰績提升至29勝18負，超越明尼蘇達灰狼升至西區第5位。唐西奇今日手感熱燙，首節便攻下16分、7籃板與7助攻。進入第二節，他持續展現宰制力，在半場終了前正式達成大三元。根據統計，唐西奇僅花費19分鐘便完成這項壯舉，不僅創下湖人隊史最快大三元紀錄，也是自1997-98球季以來，NBA史上首位能兩度在上半場就砍下25分以上大三元的球員。唐西奇今日全場出賽31分鐘，攻下37分、11籃板、13助攻與3抄截。除了唐西奇的史詩級演出，湖人隊其餘成員也表現亮眼。中鋒艾頓（Deandre Ayton）展現禁區威懾力，貢獻28分、13籃板與3阻攻；詹姆斯（LeBron James）則穩定發揮，進帳20分、6助攻。此外，八村壘（Rui Hachimura）得到11分，即將參加灌籃大賽的海斯（Jaxson Hayes）也接獲唐西奇妙傳上演多次暴扣，攻下10分。湖人全場團隊命中率高達61%，前三節就轟下108分，追平本賽季團隊前三節最高得分紀錄。背靠背作戰的巫師隊在首節尚能與湖人抗衡，但在唐西奇與詹姆斯聯手發動攻勢後，分差迅速被拉開。湖人在比賽中一度領先達38分，讓第四節早早進入垃圾時間，主力球員也獲得充裕的休息時間。巫師隊以卡林頓（Bub Carrington）表現較佳，但仍無法阻止球隊終止2連勝。憑藉今日的37分，唐西奇在2020年代（2020s）的累積總得分正式超越了目前因傷缺陣的公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），暫居該年代聯盟得分王。目前唐西奇在MVP排行榜也上升至第2位，僅次於奧克拉荷馬城雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。