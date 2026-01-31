許多人每天都會來一杯牛奶，補充鈣質。牛奶不僅僅是鈣質的一大來源，更富含25種以上的維生素，以及礦物質。但是喝牛奶除了優點好竟然也有壞處？喝牛奶時間更是關鍵，白天喝能夠補充一天所需的能量與營養，而睡前喝則是能幫助鈣質完全吸收。《NOWNEWS》整理喝牛奶好處與禁忌，以及白天喝或是睡前喝之優劣。
🟡喝牛奶優點：
一、富含優良蛋白質：牛奶每100公克的熱量約有42~43卡，而牛乳蛋白是人類攝取優良蛋白質的來源蛋白質是所有生物細胞不能缺少的成分，也是合成人體血和肉的基礎。
二、優良的鈣磷來源：牛奶中的無機物質(灰分)是豐富而優良的鈣磷來源牛奶中所含的無機物質種類甚多，有鈣、磷、鐵、鈉、鎂、錳、碘、氯、鉀、硫等，尤其是鈣的含量特別高，是骨骼和牙齒構成時不可缺少的主要成分。
三、25種以上維他命：牛奶中的維生素是活力與精力泉源牛奶中有25種以上的維他命，包括維他命A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、菸鹼酸、泛酸、生物素、葉酸等，能以極微量的形態來參與酵素的活動，調節體內的新陳代謝。
四、牛脂提供能量：牛乳脂肪（牛脂）為人類體內熱能來源脂肪是人體內最大的能量來源，供給身體內各器官組織的熱與能。
五、含有乳糖：牛乳乳糖幫助消化吸收，還有在骨骼硬化時乳糖在體內除能產生熱能、增進肌肉運動、治癒便秘外，且為嬰兒腦成形時所必要的成份，對嬰兒骨骼硬化也有顯著的作用。
🟡喝牛奶竟然有壞處？禁忌為何？
小兒科醫師黎博彥在粉專「黎博彥診所」發文表示，提到「我不是很喜歡我的病人喝牛奶」，原因如下：
一、感冒咳嗽不建議喝牛奶：牛奶屬於黏稠口感的食物，會使口腔及呼吸道黏膜變乾、感覺卡卡的，進而使咳嗽感更強烈。
二、患有腸胃症狀的病人不要喝牛奶：牛奶容易引發胃脹氣，胃酸分泌更是旺盛，一旦咳起來，胃食道逆流後會加劇咳嗽症狀。
三、嚴重異位性皮膚炎不要喝牛奶：如果有嚴重異位性皮膚炎，牛奶更是過敏原之一。
🟡喝牛奶最佳時間是什麼時候？白天好還是晚上好？
據日媒《All About》報導，營養師平井千里表示，骨質的形成有一個重要因素是「生長激素」。生長激素是小孩成長時必要的荷爾蒙，且生長激素在夜間分泌比較旺盛，所以日本有「睡覺的孩子會長高」的說法。因此，骨質形成的過程在夜間比較活躍；考量到這點，其實在晚上補充骨質形成的材料 ─ 「鈣」是比較理想的。
平井千里指出，生長激素大約在入睡後1.5個小時開始分泌，最好在晚餐到上床睡覺的這段時間內，攝取牛奶等補充骨質的食品。
當然也有專家贊成白天喝牛奶！除了能補充一天的能量與蛋白質等營養素之外，原因來自於牛奶中含有「色胺酸」，色胺酸是蛋白質的一種，屬於只能透過食物攝取的必需氨基酸，也是合成褪黑激素的重要成份。
白天飲用牛奶，身體吸收的色胺酸會先轉化成血清素，眾所皆知這種幸福荷爾蒙對我們的心理健康很有幫助，而經過14～16個小時後，血清素會進一步轉化為褪黑激素。
資訊來源：黎博彥診所臉書、平井千里
