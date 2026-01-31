我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今(31）日客場對戰華盛頓巫師隊，湖人最終以142：111輕鬆取勝。陣中傳奇球星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）雖然全場拿下20分、3籃板、6助攻與2抄截，表現依舊穩健，但賽後的數據統計更是令人震驚：詹姆斯的生涯總出賽時長已突破60000分鐘大關，成為NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上首位達成此里程碑的球員。根據ESPN統計，在1月29日對陣騎士隊後，詹姆斯的常規賽總出賽時間便已跨越門檻。為了讓球迷感受這項數據的震撼力，轉播單位列出了一系列換算。60000分鐘相當於1000小時、41.7天或5.9周不眠不休的比賽。這段時間足以讓一架商用客機繞地球飛行約23次，或開車從洛杉磯到紐約來回22次。若將這些時間拿來娛樂，足以從頭到尾完整觀看漫威電影宇宙（MCU）所有電影達8遍。現年41歲的詹姆斯在NBA征戰了23個賽季，其長壽程度在今日對陣巫師的比賽中展露無遺。數據顯示，巫師隊陣中目前有8名球員（如Alex Sarr、Bub Carrington等）是在詹姆斯2003年10月30日生涯首秀之後才出生的。湖人總教練雷迪克（JJ Redick）賽後更驚嘆詹姆斯的體能維持，開玩笑稱詹姆斯那雙偉大的雙腿簡直就像是「仿生腿」，完全看不出歲月的痕跡。儘管本季詹姆斯仍能維持場均22.0分、5.9籃板、6.7助攻的高水準表現，但隨著合約進入尾聲，他在2026年休賽季的動向已備受關注。根據《Lakers Daily》報導，若詹姆斯決定不退役，除了續留湖人外，包括勇士隊、獨行俠隊以及老東家騎士隊都展現了極高的興趣。例行賽總得分：已突破42000分（歷史第1）總出賽時間：超過60000分鐘（歷史第1）單場連續得分達10分以上場次：1300場以上（歷史第1）