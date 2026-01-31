隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）臨近，有關密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）加盟金州勇士隊的傳聞已成全聯盟焦點。勇士隊前鋒德雷蒙德·格林（Draymond Green）今日在個人播客節目《The Draymond Green Show》中正面回應此事，坦言自己對於球隊的交易計畫同樣「毫無頭緒」，並分享了球員在截止日前備受煎熬的心情。
格林回應字母哥傳聞：我掌握的消息和你一樣
針對外界瘋傳勇士隊正積極報價阿德托昆博，甚至可能涉及格林本人的傳聞，格林大方表示：「如果你想在我的節目聽到內部消息，那你找錯地方了，因為我真的完全不知道。我看到的、讀到的消息跟你們在網路上看到的一模一樣。」儘管如此，格林也承認，阿德托昆博離開密爾瓦基似乎已是「不可避免」的事實，無論是在截止日前還是今年夏天。
交易截止日前人心惶惶 格林坦言煎熬
格林在勇士隊效力長達14年，即便身為功勳老將，他坦言每年的這段時間仍充滿心理壓力。格林感嘆道：「除非你有交易否決權，否則沒有什麼事是百分之百確定的。即便合約裡有交易保證金條款，但如果交易能讓球隊更好，老闆往往願意付這筆錢。這對球員和家人來說都是巨大的壓力。」
他更生動地描述了截止日當天的緊張氛圍：「當截止日的鐘聲敲響，到了12點01分時，你甚至還得再屏住呼吸等上5分鐘，因為有些交易流程還在處理中。直到徹底塵埃落定，你才能鬆一口氣。在結果揭曉前，那種懸著心的感覺真的太煎熬了。」
勇士搶人勢在必行 傳願提供實質籌碼
儘管格林聲稱不清楚內幕，但根據ESPN記者Shams Charania與Anthony Slater報導，勇士隊確實是目前對安戴托昆波展現最強烈興趣的4支球隊之一。由於陣中另一球星巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶傷勢賽季報銷，勇士急需引入另一名超級球星與柯瑞（Stephen Curry）搭檔，以重新確立爭冠實力。
總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）也表示，他預計勇士隊的交易行動將會持續進行到截止日的最後一刻。目前勇士手握多個首輪選秀權與具備潛力的年輕球員，是否會為了「字母哥」梭哈資產，將是接下來幾天全NBA關注的重點。
消息來源：NBC、The Draymond Green Show
